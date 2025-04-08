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Haberler Galatasaray Hem açıyor hem kapatıyor

Hem açıyor hem kapatıyor

Victor Osimhen maçlarda hem açılış golünü atıyor hem de kapanışı... 9 kez perdeyi aralayan Nijeryalı yıldız, 8 defa da son sözü söyleyen isim oldu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 06:50
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Hem açıyor hem kapatıyor

Galatasaray'da Victor Osimhen kısa süre içerisinde sergilediği performansla İcardi'nin tahtını sallarken, sahadaki performansıyla da dünya devlerini peşinden koşturuyor. Mücadelenin her evresinde sorumluluktan kaçmayan ve gollerini sıralayan Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılıları şampiyonluk yarışında tutan en önemli faktörlerden birisi haline geldi. Resmi maçlarda 28 kez rakip fileleri havalandırarak kariyer rekoruna koşan Osimhen, 9 maçta ilk golü atan isim oldu.

İHTİYAÇ HALİNDE OSİMHEN!

Süper Lig'deki maçlarda 8 kez golsüz eşitliği bozan Nijeryalı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki F.Bahçe derbisinde de ilk golü atmıştı. Sarıkırmızılı takım, Osimhen'in gol perdesini açtığı 9 maçta 7 kez sahadan galip ayrılırken, 2'şer kez de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Başarılı oyuncu ayrıca 8 golüyle de maçı neticelendirdi. Osimhen 8 resmi maçın kapanış golünü attı.

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