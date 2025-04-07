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Haberler Galatasaray Aslan şampiyon

Aslan şampiyon

Osimhen 2015’te düzenlenen U17 Dünya Kupası’nda Nijerya formasıyla attığı 10 golle hem keşfedilmiş hem de kupaya uzanmıştı. 22-23’te de attığı 26 golle Napoli’yi Serie A’da zirveye taşımıştı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Aslan şampiyon

G.Saray'da sergilediği performansla şampiyonluk yolundaki en önemli parçalardan birisi olduğunu gösteren Victor Osimhen, rakip tanımadan gollerine devam ediyor. Çıktığı 32 resmi karşılaşmada 28 gol atıp 5 de asist yapan başarılı oyuncu, maç başına 1'den fazla katkı sağlamayı başardı. Süper Lig'de de attığı 20 golle krallık yarışında zirvede bulunan Nijeryalı futbolcu aslında şampiyonluğun habercisi olmuş durumda. Kariyerinde 2 gol krallığı yaşayan Osimhen, ikisinde de şampiyonluğa uzanmayı başardı.

NAPOLI'DE 33 YIL SONRA!

İlk olarak keşfedilmesini sağlayan U17 Dünya Kupası'nda attığı 10 golle turnuvanın yıldızı olan ve Nijerya'ya şampiyonluğu getiren Osimhen, 1 yıl sonra Alman ekibi Wolfsburg'a transfer olmuştu. 2020 yılında yolunu tuttuğu Napoli onun kariyerini değiştirirken, o da Napoli'ye 33 yıl sonra gelen şampiyonlukta başrol oynadı. Şimdi de G.Saray'da krallık yarışında zirvede bulunan Nijeryalı futbolcu, geride kalan iki sezonda olduğu gibi hem kral olmak hem de şampiyonluk yaşamak istiyor.

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