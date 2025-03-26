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Haberler Galatasaray Derbi uzmanı

Derbi uzmanı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; 2022-2023 sezonundan bu yana Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı çıktığı derbilerde başarı yakaladı. Buruk’un özellikle Kadıköy performansı dikkat çekiyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Derbi uzmanı

Galatasaray, milli ara sonrası dönemde, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakipleriyle karşılaşacak. Önce ligde 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Cimbom, 2 Nisan Çarşamba günü de Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Sezonu çifte kupayla bitirme hedefinde olan sarı-kırmızılılar, 4 gün arayla ezeli rakiplerine karşı iki belirleyici sınava çıkacak.

KADIKÖY'DE HİÇ YENİLMEDİ

Galatasaray'ın bu kritik fikstürdeki en büyük güvencesi Teknik Direktör Okan Buruk'un derbi karnesi olacak. 2022-2023 sezonundan beri takımın başında yer alan Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son derece başarılı maçlar çıkardı. Özellikle Kadıköy'de olumlu sonuçlar alan sarı-kırmızılı teknik direktör; Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

SADECE 1 MAĞLUBİYET

Okan Buruk; 2022'den bu yana Beşiktaş'a karşı oynadığı derbi maçlarında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 8 kez siyah-beyazlı rakibinin filelerini havalandırırken 6 gol yedi. Okan Buruk; Fenerbahçe'ye karşı da 6 müsabakaya çıkarken bu karşılaşmaların 3'ünü kazanmayı başardı. Başarılı çalıştırıcı ayrıca, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

SANCHEZ DÖNÜYOR

Kolombiya Milli Takımı, Davinson Sanchez'in iyileşen sağlık durumuna rağmen ortak karar ile kadrodan çıkarıldığını açıkladı. Brezilya maçında kaleci Alisson Becker'le çarpışarak kafasına darbe alan Sanchez, Galatasaray'a geri dönüyor. Milli takımlara 16 oyuncu gönderen Galatasaray'da şu anda Victor Osimhen Nijerya'dan ve Carlos Cuesta Kolombiya' dan dönecek.

TAKTİK İDMANI TAM KADRO

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de 29 Mart Cumartesi deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi önemli bir avantaj yakalayacak. Cimbom, milli takımlara giden 16 oyuncusunun da derbiden önce dönmesiyle son taktik çalışmasını tam kadro gerçekleştirecek.

MESAİ SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından kenar oyunlu çift kale maçla sona erdi.

TORREİRA'NIN GÜNDEMİ LİG

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'dan "Torreira, Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamayı çok istiyor" açıklaması geldi. Ancak Torreira'nın sadece Galatasaray ile lig yarışına odaklandığı ve derbileri düşündüğü aktarıldı. Dünya Kulüpler Kupası; 14 Haziran-13 Temmuz 2025'de oynanacak.

KADIKÖY BAŞARISI

Sarı kırmızılıların hocası Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy deplasmanında 3 maça çıktı. Buruk; sarı-lacivertlilere karşı 2 galibiyet alırken 1 beraberlik yaşadı. Buruk'un ekibi Fenerbahçe'ye deplasmanda 3 maçta 6 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

PORTEKİZLİ RAKİPLERE KAYBETMEDİ

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Portekizli meslektaşlarına kaybetmedi. 2022-23 sezonunda Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe karşısında içerde ve dışarda 3-0'lık galibiyet yaşayan Okan Buruk, 2023-24 sezonunda Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendi. 51 yaşındaki hoca bu sezon Jose Mourinho'nun başında olduğu Fenerbahçe'yi ilk yarıda 3-1'lik skorla geçerken, ikinci yarıdaki maçta da 0-0 berabere kaldı.

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