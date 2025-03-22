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Haberler Galatasaray Tapusunu alıyorlar

Tapusunu alıyorlar

Fiorentina, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almaya karar verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Tapusunu alıyorlar

Fiorentina, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almaya karar verdi. Mor-Menekşelerin sezon sonunu beklemeden yıldız oyuncunun Galatasaray'a satın alma bedelini ödeyeceği İtalyan medyasına yer alırken, Nicolo Zaniolo'yla da 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

GUİLHERME LİSTEDE

West Ham, sezon başında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Luis Guilherme'yi satma kararı aldı. Ada medyasına yansıyan haberlere göre; genç kanat oyuncusuna Galatasaray'ın yanı sıra Flamengo ve Shakhtar talip... İngiliz ekibinde bu sezon sadece 8 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 55 dakika oynayabildi ve hayal kırıklığı yaşattı.

85 MİLYON EURO

Galatasaray'ın saha içindeki performansı ve yaptığı yıldız transferler, kulübe artı olarak dönmeye devam ediyor. Sarıkırmızılı taraftarlar bu dönemde GS Store'dan tam 4 milyon 800 bin adet ürün aldı ve yaklaşık olarak kulübün kasasına 85 milyon euro girmesini sağladı.

SARA EKSTRA ÇALIŞIYOR

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçında sakatlanan ve ardından performansında düşüş yaşayan Gabriel Sara, milli arada ekstra çalışmalar yapıyor. Brezilyalı oyuncu, bu dönemde fizik eksiğini kapatıp, sezonun geri kalan kısmında düşüş yaşamak istemiyor.

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