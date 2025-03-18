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Haberler Galatasaray Galatasaray'da gündem kaleci transferi! İşte listedeki isimler

Galatasaray'da gündem kaleci transferi! İşte listedeki isimler

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erdikten sonra futbolu bırakmayı düşünen Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için çalışmalar başladı. Bu anlamda sarı-kırmızılılarda 4 file bekçisi listeye dahil edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 06:50
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Galatasaray'da gündem kaleci transferi! İşte listedeki isimler

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erdikten sonra futbol kariyerine nokta koymaya hazırlanan Fernando Muslera'nın ayrılığına hazırlanıyor.

Galatasaray'da gündem kaleci transferi! İşte listedeki isimler

14 yılını sarı-kırmızılı formaya adayan Uruguaylı eldivenin yerini doldurmanın kolay olmadığının bilincinde olan yönetim, devre arasından itibaren görüşmeler ve çalışmalarda bulunuyor.

Galatasaray'da gündem kaleci transferi! İşte listedeki isimler

Şimdilik ön plana çıkan dört isim bulunuyor. İlk sırada daha önce G.Saray'da kaleci antrenörlüğü yaptığı dönemde Claudio Taffarel'in alınması için olumlu rapor sunduğu Lyon'un kalecisi Lucas Perri bulunuyor. 27 yaşındaki Brezilyalı eldiven için iki haneli bonservis bedeli gözden çıkarılmış durumda.

Galatasaray'da gündem kaleci transferi! İşte listedeki isimler

Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan ve daha önce G.Saray tecrübesi yaşayan Inaki Pena da listedeki isimlerden birisi.

Galatasaray'da gündem kaleci transferi! İşte listedeki isimler

Yunan futbolunun son yıldızı 22 yaşındaki Olympiakos'un kalecisi Tzolakis de Muslera gibi uzun yıllar forma giyebilecek bir isim olarak listede bulunuyor.

Galatasaray'da gündem kaleci transferi! İşte listedeki isimler

Son olarak Bayern Münih'in 38 yaşına gelen Neuer sonrasını düşünerek aldığı Jonas Urbig bulunuyor. Ancak Alman ekibi 21 yaşındaki kalecisini bonservisiyle değil kiralık olarak göndermek istiyor.

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