Galatasaray'da gündem kaleci transferi! İşte listedeki isimler
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erdikten sonra futbolu bırakmayı düşünen Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için çalışmalar başladı. Bu anlamda sarı-kırmızılılarda 4 file bekçisi listeye dahil edildi. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan ve daha önce G.Saray tecrübesi yaşayan Inaki Pena da listedeki isimlerden birisi.
Yunan futbolunun son yıldızı 22 yaşındaki Olympiakos'un kalecisi Tzolakis de Muslera gibi uzun yıllar forma giyebilecek bir isim olarak listede bulunuyor.
Son olarak Bayern Münih'in 38 yaşına gelen Neuer sonrasını düşünerek aldığı Jonas Urbig bulunuyor. Ancak Alman ekibi 21 yaşındaki kalecisini bonservisiyle değil kiralık olarak göndermek istiyor.
DİĞER