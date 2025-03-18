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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi!

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yine çok konuşulacak bir transfer daha imza atmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecelk olan Sane için resmen girişimlere başladı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi!

Sezon sonu için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da ilk hedef, kiralık gol makinesi Victor Osimhen'in bonservisini almak.

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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi!

Ancak Cimbom,Osimhen'in yanı sıra bir başka büyük yıldız için de şimdiden planlar yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi!

Taraftarları coşturacak bu isim Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi!

Sarı-kırmızılı yönetim, Alman kulübüyle sözleşmesinin sonuna gelen Sane için menajer Gardi'ye yetki verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi!

Galatasaray, bonservis ödemeyeceği 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için tüm imkanları zorlamaya kararlı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi!

Bu sezon ligde 22 maçta 7 gol atan Sane sol kanatta da görev yapıyor.

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