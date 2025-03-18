TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray yine çok konuşulacak bir transfer daha imza atmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecelk olan Sane için resmen girişimlere başladı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-kırmızılı yönetim, Alman kulübüyle sözleşmesinin sonuna gelen Sane için menajer Gardi'ye yetki verdi.
Galatasaray, bonservis ödemeyeceği 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için tüm imkanları zorlamaya kararlı.
Bu sezon ligde 22 maçta 7 gol atan Sane sol kanatta da görev yapıyor.
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