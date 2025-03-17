  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Barış Alper'e derbide yakın takip! İngiliz ekibi yeniden devrede

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Barış Alper'e derbide yakın takip! İngiliz ekibi yeniden devrede

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz hakkında transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milli futbolcuyu son olrak İngiltere Premier Lig ekiplerinden o takımın Beşiktaş derbisinde izleyeceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Barış Alper'e derbide yakın takip! İngiliz ekibi yeniden devrede

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Barış Alper Yılmaz'dan bir türlü vazgeçmiyor. Daha önce scoutları ile milli yıldızı takip eden İngiliz ekibinin, Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı derbiye beklediği öğrenildi. Nottingham'ın Barış Alper'in son haftalarda formunu yükselttiği için milli yıldızı bir kez daha yakından izlemek ve son durumu hakkında bilgi almak istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Barış Alper'e derbide yakın takip! İngiliz ekibi yeniden devrede

2 MAÇTA 2 ASİSTİ VAR


Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarındaki görüntüsü ile taraftarların gözüne girmeyi başaran Barış Alper Yılmaz, bu maçlarda 2 asist üretmişti. Süper Lig'de Ocak ayından sonra ilk kez skor katkısı yapan milli oyuncunun performansını artırması İngilizler'in de dikkatinden kaçmadı. 2021 yılından beri Galatasaray'da forma giyen genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Barış Alper'e derbide yakın takip! İngiliz ekibi yeniden devrede

GERİ ÇEVİRDİ

Takvim'in haberine göre; sarı kırmızılılar, devre arasında Nottingham Forest'ın yaptığı transfer teklifini geri çevirmişti. Galatasaray, sezon sonuna kadar Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelen teklifleri geri çevirdiği de biliniyor. Yönetimin bu transferden beklentisi ise en az 25 milyon Euro. İngilizler'in yapacağı teklif merak ediliyor.

Mourinho yıldız ismin ayrılığını açıkladı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Tanyeli'den umutlandıran haber geldi! Tansiyon değerleri...
Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Donald Trump'a telefon!
F.Bahçe'den flaş Skriniar kararı!
Mourinho'dan flaş Maximin açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! 01:21
F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! 01:21
Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! 01:20
Mourinho yıldız ismin ayrılığını açıkladı! Mourinho yıldız ismin ayrılığını açıkladı! 00:48
Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! 00:55
Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! 00:56
Daha Eski
Barış Alper'e derbide yakın takip! Barış Alper'e derbide yakın takip! 01:05
Beşiktaş yönetimi radikal kararlar almaya hazırlanıyor! Beşiktaş yönetimi radikal kararlar almaya hazırlanıyor! 01:11
F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! 01:18
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı! 00:47
F.Bahçe'de flaş iddia! Nesyri ve transfer... F.Bahçe'de flaş iddia! Nesyri ve transfer... 00:47
G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! 00:47