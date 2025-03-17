GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Barış Alper'e derbide yakın takip! İngiliz ekibi yeniden devrede

2 MAÇTA 2 ASİSTİ VAR
Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarındaki görüntüsü ile taraftarların gözüne girmeyi başaran Barış Alper Yılmaz, bu maçlarda 2 asist üretmişti. Süper Lig'de Ocak ayından sonra ilk kez skor katkısı yapan milli oyuncunun performansını artırması İngilizler'in de dikkatinden kaçmadı. 2021 yılından beri Galatasaray'da forma giyen genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
GERİ ÇEVİRDİ
Takvim'in haberine göre; sarı kırmızılılar, devre arasında Nottingham Forest'ın yaptığı transfer teklifini geri çevirmişti. Galatasaray, sezon sonuna kadar Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelen teklifleri geri çevirdiği de biliniyor. Yönetimin bu transferden beklentisi ise en az 25 milyon Euro. İngilizler'in yapacağı teklif merak ediliyor.
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