GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Barış Alper'e derbide yakın takip! İngiliz ekibi yeniden devrede

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Barış Alper Yılmaz'dan bir türlü vazgeçmiyor. Daha önce scoutları ile milli yıldızı takip eden İngiliz ekibinin, Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı derbiye beklediği öğrenildi. Nottingham'ın Barış Alper'in son haftalarda formunu yükselttiği için milli yıldızı bir kez daha yakından izlemek ve son durumu hakkında bilgi almak istediği öğrenildi.