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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Avrupa geliri belli oldu! İşte o rakam

Galatasaray'ın Avrupa geliri belli oldu! İşte o rakam

Son dakika Galatasaray haberi | Bu sezon Avrupa'da mücadele eden beş temsilcimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in UEFA organizasyonlarından elde ettiği gelirler netleşti. UEFA'nın ödül dağıtım sistemine göre, Türk ekipleri arasında en fazla geliri Galatasaray elde etti. İşte sarı-kırmızılıların kasasına koyduğu rakam... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 06:50
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Galatasaray'ın Avrupa geliri belli oldu! İşte o rakam

Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da temsil eden 5 takımımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'dan kazandığı gelirler beli oldu.

Galatasaray'ın Avrupa geliri belli oldu! İşte o rakam

UEFA'nın para ödülü dağıtım kriterlerine göre, Türk takımları içinde en fazla geliri Galatasaray, en az geliri Trabzonspor elde etti.

Galatasaray'ın Avrupa geliri belli oldu! İşte o rakam

UEFA Avrupa Lig'inde mücadele eden Sarı-Kırmızılılar son 32 turunda AZ Alkmaar'a elenerek kupaya veda etti.

Galatasaray'ın Avrupa geliri belli oldu! İşte o rakam

Takvim gazetesinde yer alan habere göre, Cimbom yayın geliriyle birlikte 17.6 milyon Euro'yu (yaklaşık 700 milyon TL) kasasına koydu.

Galatasaray'ın Avrupa geliri belli oldu! İşte o rakam

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a elenen Fenerbahçe ise 14.8 milyon Euro ile (yaklaşık 588 milyon TL) en çok gelir elde eden ikinci takım oldu.

Galatasaray'ın Avrupa geliri belli oldu! İşte o rakam

Avrupa Lig'inde lig aşamasını geçemeyen Beşiktaş 9. 26 milyon Euro, Kupa 2 ve Kupa 3'te lig aşamalarını göremeyen Trabzonspor ise 1.1 milyon Euro kazandı.

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