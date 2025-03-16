Galatasaray'ın Avrupa geliri belli oldu! İşte o rakam

Takvim gazetesinde yer alan habere göre, Cimbom yayın geliriyle birlikte 17.6 milyon Euro'yu (yaklaşık 700 milyon TL) kasasına koydu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a elenen Fenerbahçe ise 14.8 milyon Euro ile (yaklaşık 588 milyon TL) en çok gelir elde eden ikinci takım oldu.