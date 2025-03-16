Galatasaray'ın Avrupa geliri belli oldu! İşte o rakam
Son dakika Galatasaray haberi | Bu sezon Avrupa'da mücadele eden beş temsilcimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in UEFA organizasyonlarından elde ettiği gelirler netleşti. UEFA'nın ödül dağıtım sistemine göre, Türk ekipleri arasında en fazla geliri Galatasaray elde etti. İşte sarı-kırmızılıların kasasına koyduğu rakam... (GS spor haberleri)
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Takvim gazetesinde yer alan habere göre, Cimbom yayın geliriyle birlikte 17.6 milyon Euro'yu (yaklaşık 700 milyon TL) kasasına koydu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a elenen Fenerbahçe ise 14.8 milyon Euro ile (yaklaşık 588 milyon TL) en çok gelir elde eden ikinci takım oldu.
Avrupa Lig'inde lig aşamasını geçemeyen Beşiktaş 9. 26 milyon Euro, Kupa 2 ve Kupa 3'te lig aşamalarını göremeyen Trabzonspor ise 1.1 milyon Euro kazandı.
Konferans Ligi'ndeki lig etabını geçemeyen Başakşehir ise 7,43 milyon Euro kazandı.
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