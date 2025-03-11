GALATASARAY HABERİ | Günay Güvenç'in kırmızı kart görme sebebi ortaya çıktı! İşte hakeme söyledikleri

"SIKIYORSA GİR İÇERİ" Milliyet'in haberine göre bu sırada Günay'ın, "Kul hakkı yiyorsun. Sıkıyorsa gir içeri" dediği öğrenildi. Bunun üzerine olay yerinde bulunan Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu'nun duruma müdahale ettiği, ardından da ikili arasında küfürlü tartışma yaşandığı vurgulandı. Hakem Yasin Kol'un da bu nedenle hem Günay'ı hem de Çavuşoğlu'nu ihraç ettiği ifade edildi.