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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Günay Güvenç'in kırmızı kart görme sebebi ortaya çıktı! İşte hakeme söyledikleri

GALATASARAY HABERİ | Günay Güvenç'in kırmızı kart görme sebebi ortaya çıktı! İşte hakeme söyledikleri

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da yedek kaleci Günay Güvenç, devre arası gördüğü kırmızı kart ile herkesi şoke etmişti. Günay'ın maçın hakemi Yasin Kol'a söyledikleri ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 10:05
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GALATASARAY HABERİ | Günay Güvenç'in kırmızı kart görme sebebi ortaya çıktı! İşte hakeme söyledikleri

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Corendon Alanya-Galatasaray maçına devre arasında gösterilen kırmızı kartlar damga vurdu.

GALATASARAY HABERİ | Günay Güvenç'in kırmızı kart görme sebebi ortaya çıktı! İşte hakeme söyledikleri

Galatasaray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç ile Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, hakem Yasin Kol ile yaşanan diyaloglar neticesinde kırmızı kart gördü.

GALATASARAY HABERİ | Günay Güvenç'in kırmızı kart görme sebebi ortaya çıktı! İşte hakeme söyledikleri

İlk yarının bitiş düdüğünün çalmasıyla Galatasaraylılar, hakemin yanına giderek sitemde bulunmak istedi. Sahadan tünele girişte bekleyen jandarma, sarı kırmızılıların Kol'a yanaştığını gördü ve tarafların bir araya gelmesine engel oldu.

GALATASARAY HABERİ | Günay Güvenç'in kırmızı kart görme sebebi ortaya çıktı! İşte hakeme söyledikleri

"SIKIYORSA GİR İÇERİ"

Milliyet'in haberine göre bu sırada Günay'ın, "Kul hakkı yiyorsun. Sıkıyorsa gir içeri" dediği öğrenildi. Bunun üzerine olay yerinde bulunan Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu'nun duruma müdahale ettiği, ardından da ikili arasında küfürlü tartışma yaşandığı vurgulandı. Hakem Yasin Kol'un da bu nedenle hem Günay'ı hem de Çavuşoğlu'nu ihraç ettiği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ | Günay Güvenç'in kırmızı kart görme sebebi ortaya çıktı! İşte hakeme söyledikleri

"YAPIP KAÇACAK BİRİ DEĞİLİM"

Günay, olayın yalnızca ikili diyalogdan ibaret olduğunu belirterek, "Hakemlik bir şey yoktu. Ben hakeme küfür etmedim. Öyle bir şey olsa dik durur söylerim. Yapıp kaçacak biri değilim. Hakemin raporunda da küfür olamaz" dedi. Çavuşoğlu da katıldığı televizyon programında, "İkimiz de atılacak bir şey yapmadık. TFF; Günay ve benim adıma bu cezayı düzeltmeli" ifadelerinde bulundu.

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