GALATASARAY HABERİ | Günay Güvenç'in kırmızı kart görme sebebi ortaya çıktı! İşte hakeme söyledikleri
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da yedek kaleci Günay Güvenç, devre arası gördüğü kırmızı kart ile herkesi şoke etmişti. Günay'ın maçın hakemi Yasin Kol'a söyledikleri ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
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"SIKIYORSA GİR İÇERİ"
Milliyet'in haberine göre bu sırada Günay'ın, "Kul hakkı yiyorsun. Sıkıyorsa gir içeri" dediği öğrenildi. Bunun üzerine olay yerinde bulunan Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu'nun duruma müdahale ettiği, ardından da ikili arasında küfürlü tartışma yaşandığı vurgulandı. Hakem Yasin Kol'un da bu nedenle hem Günay'ı hem de Çavuşoğlu'nu ihraç ettiği ifade edildi.
"YAPIP KAÇACAK BİRİ DEĞİLİM"
Günay, olayın yalnızca ikili diyalogdan ibaret olduğunu belirterek, "Hakemlik bir şey yoktu. Ben hakeme küfür etmedim. Öyle bir şey olsa dik durur söylerim. Yapıp kaçacak biri değilim. Hakemin raporunda da küfür olamaz" dedi. Çavuşoğlu da katıldığı televizyon programında, "İkimiz de atılacak bir şey yapmadık. TFF; Günay ve benim adıma bu cezayı düzeltmeli" ifadelerinde bulundu.
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