Spor yazarları Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

Mertens'in attığı golde kaleci Deniz'e yapılan faul var, gol iptali doğru. Yandan gelen sufle ile Yunus'a ihtar doğru ama bunu hakemin kendisi vermeli çünkü çok net pozisyondu. Okan Buruk'a ve Kremer'e çıkan sarı kartlar doğru. Umut Nayir kafa travmasından dolayı değişince Galatasaray kural gereği altıncı oyuncu değişikliği yaptı. Hakem Metoğlu'nun eksikliği; çağdaş hakemliğin gereği olan esnek diyagonel koşması gerekirken kolayı seçiyor, yaydan yaya koşuyor. Sakinliği artısıydı.