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Haberler Galatasaray Spor yazarları Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. İki takım sahadan golsüz beraberlikle ayrılarken Galatasaray ve Tümosan Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 08:50
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Spor yazarları Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - GOL İPTALİ DOĞRU
Galatasaray; Konyaspor'la golsüz berabere kaldı ve az sarı kart görme avantajı ile çeyrek finale yükseldi. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, MHK'nin özel ilgi alanında. İyi bir mentör ile gelişim göstermeli, bu fırsatı değerlendirmeli. Konyasporlu Tunahan'a çıkan sarı doğru ancak aynı hareketi yapan Cuesta'ya çıkmayan kart adil olmadı.

Spor yazarları Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

Mertens'in attığı golde kaleci Deniz'e yapılan faul var, gol iptali doğru. Yandan gelen sufle ile Yunus'a ihtar doğru ama bunu hakemin kendisi vermeli çünkü çok net pozisyondu. Okan Buruk'a ve Kremer'e çıkan sarı kartlar doğru. Umut Nayir kafa travmasından dolayı değişince Galatasaray kural gereği altıncı oyuncu değişikliği yaptı. Hakem Metoğlu'nun eksikliği; çağdaş hakemliğin gereği olan esnek diyagonel koşması gerekirken kolayı seçiyor, yaydan yaya koşuyor. Sakinliği artısıydı.

Spor yazarları Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

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G.Saray'da yedek oyuncuların ne kadar kalitesiz olduğunu yönetim ve Okan Buruk artık görmüştür! Devre arasında önemli transferler yapılmasaydı G.Saray'ın bu yedek oyuncularla zirve yarışını sürdürmesi sıkıntıya girerdi.

Spor yazarları Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

F.Bahçe maçı kadrosunu tamamen dinlendirip oynamayan oyunculara Okan Buruk şans verdi. Ama bu oyuncular, ellerine geçen bu fırsatı yeterince değerlendiremedi. Çünkü oyun kaliteleri, oyuna bakış açıları ve bireysel yetenekleri G.Saray'ın oyuncusu olmadıklarını gösteriyor.

Spor yazarları Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

İlk 45 dakikada özellikle rakip kalede etkili olamayan 2 pas üst üste yapamayan, mehter takımı gibi bir oyun sergileyen futbolcu grubuna tanık oldum. Bu rezil futbolu, taraftarların izlemesine izin veren Okan Buruk'un oyuna geç müdahale etmesi büyük hataydı.

Spor yazarları Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

Bal yapmayan, üretemeyen bir takıma bu kadar müsaade edilemez! Yusuf Demir, kendine oynayan, takım oyunundan uzak, sorumsuz bir oyuncu. Yıllardır G.Saray'da forma giyen Berkan bir tane etkili orta yapamadı. Kaptırdığı toplar da kendi kalesine pozisyon oldu.

Spor yazarları Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

Kerem Demirbay Almanya'da nasıl oynamış? Geçen sene birkaç maçta ağzımıza bal çalan Demirbay'ın top kontrolü, gol vuruşu yok! Çok şaşırdım. Osimhen oyuna girerken Lemina-Eren-Frankowski de girmeliydi. G.Saray'ın bu gruptan ikinci olarak çıkması skandal bir sonuçtur.

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