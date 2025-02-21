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Haberler Galatasaray Galatasaray’ın Avrupa’ya vedası Hollanda basınının gündeminde! 'Yüksek maaşlı oyuncular topluluğu'

Galatasaray’ın Avrupa’ya vedası Hollanda basınının gündeminde! 'Yüksek maaşlı oyuncular topluluğu'

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalıp Avrupa macerasına veda etmesi, Hollanda basınında büyük yankı uyandırdı. İşte Hollanda medyasının maçla ilgili yorumları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 11:27
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Galatasaray’ın Avrupa’ya vedası Hollanda basınının gündeminde! “Yüksek maaşlı oyuncular topluluğu”

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında sahasında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa defterini kapattı.

Galatasaray’ın Avrupa’ya vedası Hollanda basınının gündeminde! “Yüksek maaşlı oyuncular topluluğu”

Hollanda basını, AZ Alkmaar'ın Galatasaray'ı eleyerek son 16'ya kalmasını manşetlerine taşıdı.

Galatasaray’ın Avrupa’ya vedası Hollanda basınının gündeminde! “Yüksek maaşlı oyuncular topluluğu”

Hollanda medyasında maçla ilgili yorumlar şöyleydi:

Galatasaray’ın Avrupa’ya vedası Hollanda basınının gündeminde! “Yüksek maaşlı oyuncular topluluğu”

NOS: AZ, Galatasaray karşısında fazla zorlanmadan Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı.

Galatasaray’ın Avrupa’ya vedası Hollanda basınının gündeminde! “Yüksek maaşlı oyuncular topluluğu”

AD: AZ, İstanbul'da Galatasaray'a karşı rahat bir oyun sergiledi. Türkiye liginin namağlup lideri, evinde çözüm bulamadı.

Galatasaray’ın Avrupa’ya vedası Hollanda basınının gündeminde! “Yüksek maaşlı oyuncular topluluğu”

NU: AZ, Galatasaray'ı kolay geçti ve Avrupa'da yoluna devam etti.

Galatasaray’ın Avrupa’ya vedası Hollanda basınının gündeminde! “Yüksek maaşlı oyuncular topluluğu”

Voetbalprimeur: AZ, Galatasaray'ı saf dışı bıraktı.

Galatasaray’ın Avrupa’ya vedası Hollanda basınının gündeminde! “Yüksek maaşlı oyuncular topluluğu”

ESPN: AZ, iyi bir performansla turu geçti. İlk maçtaki avantajını İstanbul'da koruyarak tehlikeye girmedi.

Galatasaray’ın Avrupa’ya vedası Hollanda basınının gündeminde! “Yüksek maaşlı oyuncular topluluğu”

AZFanpage: AZ, oyunu kontrol altında tuttu ve ilk maçtaki 4-1'lik skorun avantajıyla zorlanmadan ilerledi. AZ'nin ilk yarıda baskı altında kalacağını düşünenler yanıldı.

Galatasaray’ın Avrupa’ya vedası Hollanda basınının gündeminde! “Yüksek maaşlı oyuncular topluluğu”

FCUpdate: AZ, fazla zorlanmadan Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükseldi.

Galatasaray’ın Avrupa’ya vedası Hollanda basınının gündeminde! “Yüksek maaşlı oyuncular topluluğu”

Vi: AZ, Galatasaray'a karşı fırsatçılığı ve baskısıyla dikkat çekti.

Galatasaray’ın Avrupa’ya vedası Hollanda basınının gündeminde! “Yüksek maaşlı oyuncular topluluğu”

Volkskrant: AZ, Türkiye liginin liderine karşı iki maçta da etkileyici bir performans sergiledi. Avrupa Ligi'nin en genç ekibi, Galatasaray'ın tecrübeli yıldızları karşısında büyük bir mücadele ortaya koydu. Türkiye'nin en güçlü takımı, AZ'nin karşısında tehditkâr bir ekip olmaktan çok, yüksek maaşlı oyuncular topluluğu gibi göründü.

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