Galatasaray’ın Avrupa’ya vedası Hollanda basınının gündeminde! 'Yüksek maaşlı oyuncular topluluğu'
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalıp Avrupa macerasına veda etmesi, Hollanda basınında büyük yankı uyandırdı. İşte Hollanda medyasının maçla ilgili yorumları... (GS spor haberleri)
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NOS: AZ, Galatasaray karşısında fazla zorlanmadan Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı.
AD: AZ, İstanbul'da Galatasaray'a karşı rahat bir oyun sergiledi. Türkiye liginin namağlup lideri, evinde çözüm bulamadı.
NU: AZ, Galatasaray'ı kolay geçti ve Avrupa'da yoluna devam etti.
Voetbalprimeur: AZ, Galatasaray'ı saf dışı bıraktı.
ESPN: AZ, iyi bir performansla turu geçti. İlk maçtaki avantajını İstanbul'da koruyarak tehlikeye girmedi.
AZFanpage: AZ, oyunu kontrol altında tuttu ve ilk maçtaki 4-1'lik skorun avantajıyla zorlanmadan ilerledi. AZ'nin ilk yarıda baskı altında kalacağını düşünenler yanıldı.
FCUpdate: AZ, fazla zorlanmadan Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükseldi.
Vi: AZ, Galatasaray'a karşı fırsatçılığı ve baskısıyla dikkat çekti.
Volkskrant: AZ, Türkiye liginin liderine karşı iki maçta da etkileyici bir performans sergiledi. Avrupa Ligi'nin en genç ekibi, Galatasaray'ın tecrübeli yıldızları karşısında büyük bir mücadele ortaya koydu. Türkiye'nin en güçlü takımı, AZ'nin karşısında tehditkâr bir ekip olmaktan çok, yüksek maaşlı oyuncular topluluğu gibi göründü.
Voetbalzone: AZ, Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak mükemmel bir oyunla Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti.
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