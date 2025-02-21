Galatasaray’ın Avrupa’ya vedası Hollanda basınının gündeminde! “Yüksek maaşlı oyuncular topluluğu”

Volkskrant: AZ, Türkiye liginin liderine karşı iki maçta da etkileyici bir performans sergiledi. Avrupa Ligi'nin en genç ekibi, Galatasaray'ın tecrübeli yıldızları karşısında büyük bir mücadele ortaya koydu. Türkiye'nin en güçlü takımı, AZ'nin karşısında tehditkâr bir ekip olmaktan çok, yüksek maaşlı oyuncular topluluğu gibi göründü.