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Haberler Galatasaray Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini 100’den fazla ülkede canlı ekranlara getirecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 16:49
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu dev derbi dünya çapında 5 kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbide ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneği de olacak ve müsabaka dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı verilecek.

beIN Sports'un, özel olarak yurt dışından getirdiği spider cam'in de kullanılacağı Beşiktaş - Trabzonspor maçında 100 kişilik prodüksiyon ekibi görev alacak ve 27 stadyum kamerası, 1 drone kamerası ile 2 motosiklet kamerası kullanılacak.

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