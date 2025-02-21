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Haberler Galatasaray Aslantepe’de 5.5G deneyimi

Aslantepe’de 5.5G deneyimi

Türk Telekom, G.Saray-Alkmaar maçında 5.5G teknolojisini ilk kez kullandı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Çok önemli bir yeniliğe imza atıyoruz” diye konuştu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Aslantepe’de 5.5G deneyimi

Türk Telekom, 5.5G teknolojisini ilk kez denedi. Türk Telekom, Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı olan Galatasaray- AZ Alkmaar karşılaşmasında, RAMS Park'ta Türk Telekom 5.5G Mobil sinyali vererek, kullanıcıları 5.5G deneyimiyle buluşturdu. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Galatasaray- AZ Alkmaar karşılaşmasında çok önemli bir yeniliğe imza atıyoruz. RAMS Park'a kurduğumuz 5.5G Mobil Şebekemizi kullanıcılarımızın deneyimine açıyoruz" diye konuştu. Vodafone Türkiye de dün ilk 5.5G denemesini RAMS Park'ta yaptı.

STATLARDA BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Galatasaray-AZ Alkmaar maçında RAMS Park'taki 5.5G deneyimiyle ilgili konuştu. Statlarda 5.5G mobil deneyiminin başlayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Statlarda denemesini yapıyoruz, Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki maçta, statta ilk kez 5G'yi denemesi oldu" ifadelerini kullandı.

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