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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi hesabı! Averaj...

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi hesabı! Averaj...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye kısa bir zaman kala dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS FB SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 09:38
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Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi hesabı! Averaj...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçı derbiye sahne olacak. Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi hesabı! Averaj...

24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak açıklandı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi hesabı! Averaj...

Mücadeleye kısa bir zaman kala ilginç bir detay ortaya çıktı.Dev derbide iki takımın ikili averaj hesapları da öne çıkacak.

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi hesabı! Averaj...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son olarak ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aslan 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi hesabı! Averaj...

İkili averaj konusunda avantajı olan Galatasaray, evinde de kazanarak şampiyonluk yarışında büyük bir güç kazanmak istiyor.

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