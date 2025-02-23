Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi hesabı! Averaj...

24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak açıklandı.