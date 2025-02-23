Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi hesabı! Averaj...
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye kısa bir zaman kala dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS FB SPOR HABERİ)
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son olarak ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aslan 3-1'lik skorla kazandı.
İkili averaj konusunda avantajı olan Galatasaray, evinde de kazanarak şampiyonluk yarışında büyük bir güç kazanmak istiyor.
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