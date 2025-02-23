Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini derbiye damga vuracak futbolcuları açıkladı!
2013-2014 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştıran İtalyan Teknik Direktör Roberto Mancini, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli isim, derbiye damga vurmasını beklediği futbolcuları da açıkladı. İşte o sözler... (FB GS SPOR HABERİ)
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TÜRKİYE'DE YENİDEN TAKIM ÇALIŞTIRMA İHTİMALİ
"Türkiye'de çalıştığım dönemde çok iyi vakit geçirdim. Türk halkını çok seviyorum ve İstanbul harika bir şehir. Açıkçası İstanbul'u çok özledim. Türkiye'ye geri dönüp çalışır mıyım? Her şey olabilir. Galatasaray'da çok mutlu günler yaşadım, harika dostluklar edindim. İtalyan mutfağı gibi Türk yemekleri de muhteşem. Ama tatlılarınız bizden daha iyi."
"BÖYLE DERBİ AZ GÖRDÜM"
"Galatasaray-Fenerbahçe derbileri her zaman özeldi ve heyecan yaratıyordu. Kariyerim boyunca böyle derbi az gördüm. Bütün Türkiye bu maça kilitleniyor. Bu iki rakip karşı karşıya geleceği zaman ülkede tam anlamıyla hayat duruyordu."
"OSIMHEN VEYA DZEKO..."
"Oyuncular bile o kadar etkileniyor ki çalıştığım dönemde yüzlerinden bunu görüyordum. Günler öncesinden stres başlar ve 90 dakika bitine kadar devam eder. Fenerbahçe puan olarak geride ama kazanmak için her şeyi yapacak, saldıracaklar. Harika bir atmosfer olacak. Galatasaray seyircileri çok etkileyici. Atmosfer bambaşka. Osimhen veya Dzeko, ikisinden biri bu maça damga vuracaktır."
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