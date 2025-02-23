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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini derbiye damga vuracak futbolcuları açıkladı!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini derbiye damga vuracak futbolcuları açıkladı!

2013-2014 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştıran İtalyan Teknik Direktör Roberto Mancini, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli isim, derbiye damga vurmasını beklediği futbolcuları da açıkladı. İşte o sözler... (FB GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 10:54
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini derbiye damga vuracak futbolcuları açıkladı!

İtalya'nın efsane futbol adamlarından ve Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Roberto Mancini, 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi öncesi konuştu.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini derbiye damga vuracak futbolcuları açıkladı!

Sabah'a açıklamalarda bulunan Mancini'nin ifadelerinden önce çıkanlar ise şu şekilde:

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini derbiye damga vuracak futbolcuları açıkladı!

OKAN BURUK VE MOURINHO HAKKINDA

"İki teknik direktör de çok başarılı ancak Okan Buruk, Jose Mourinho'dan daha az tecrübeye sahip. Mourinho, futbolu çok iyi biliyor. Bu maçların ustası ve çok daha fazla tecrübesi var. Yüzlerce maçı oynadı, yaşadı. Okan Buruk da 2 senedir şampiyonluk yaşıyor. Türkiye'nin genç, en başarılı hocası. İkisi de gerçekten iyi."

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini derbiye damga vuracak futbolcuları açıkladı!

TÜRKİYE'DE YENİDEN TAKIM ÇALIŞTIRMA İHTİMALİ

"Türkiye'de çalıştığım dönemde çok iyi vakit geçirdim. Türk halkını çok seviyorum ve İstanbul harika bir şehir. Açıkçası İstanbul'u çok özledim. Türkiye'ye geri dönüp çalışır mıyım? Her şey olabilir. Galatasaray'da çok mutlu günler yaşadım, harika dostluklar edindim. İtalyan mutfağı gibi Türk yemekleri de muhteşem. Ama tatlılarınız bizden daha iyi."

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini derbiye damga vuracak futbolcuları açıkladı!

"BÖYLE DERBİ AZ GÖRDÜM"

"Galatasaray-Fenerbahçe derbileri her zaman özeldi ve heyecan yaratıyordu. Kariyerim boyunca böyle derbi az gördüm. Bütün Türkiye bu maça kilitleniyor. Bu iki rakip karşı karşıya geleceği zaman ülkede tam anlamıyla hayat duruyordu."

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini derbiye damga vuracak futbolcuları açıkladı!

"OSIMHEN VEYA DZEKO..."

"Oyuncular bile o kadar etkileniyor ki çalıştığım dönemde yüzlerinden bunu görüyordum. Günler öncesinden stres başlar ve 90 dakika bitine kadar devam eder. Fenerbahçe puan olarak geride ama kazanmak için her şeyi yapacak, saldıracaklar. Harika bir atmosfer olacak. Galatasaray seyircileri çok etkileyici. Atmosfer bambaşka. Osimhen veya Dzeko, ikisinden biri bu maça damga vuracaktır."

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