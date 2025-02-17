Galatasaray'da Fernando Muslera: Bize çok katkı sağladılar

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, kritik hafta öncesi Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı.

Sarı kırmızılılarda Fernando Muslera, 2-1'lik galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER

"Rize zor bir deplasman. Bizim maçlarımıza çok iyi hazırlanıyorlar. İkinci yarı daha iyiydik. Bu büyük maçı da kazandık. Hafta sonu da büyük bir maç var. Yeni gelen isimleri de tebrik ederim, bize çok katkı sağladılar. Perşembe AZ Alkmaar maçında taraftarın desteğini bekliyoruz."

"OSIMHEN MAÇI BIRAKMIYOR"

(Maçın ardından galibiyet kutlamasında Osimhen'in maskesini takması ile ilgili)

"Taraftarımız çağırdıktan sonra maskeyi takmak istedim. Victor Osimhen maçı bırakmıyor, elinden geleni yapıyor. Galibiyeti getiren golleri attı, ikinci yarı kendimizi bulmamızı sağladı. Hepimiz ona müteşekkiriz."