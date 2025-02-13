Rota San Mames

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray bu akşam deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Alkmaar kentinde bulunan AFAS Stadı'nda yapılacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Maçı Portekiz Futbol Federasyonundan Hakem Joao Pinheiro yönetecek. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, deplasmandan avantajlı bir skorla dönmenin planlarını yapıyor.

DAHA TECRÜBELİYİZ

Avrupa Ligi'nde final hedefleyen ve rotasını finale ev sahipliği yapacak San Mames'e kıran Cimbom, bugün İlk maçta Hollanda deplasmanında kazanarak rövanş öncesi son 16 yolunda avantaj istiyor. Lig etabında 13 puanla 14. sırayı alan Aslan, 11 puanla 19. sıradan play-off'lara kalan AZ Alkmaar'a karşı tecrübesini ve gücünü kullanmayı amaçlıyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta bugün deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

HOLLANDA'DA DESTEK

AZ Alkmaar ile bugün Hollanda'da karşılaşacak Galatasaray'a büyük destek geldi. Hollanda'ya giden sarıkırmızılı takımı, çok sayıda taraftar karşıladı. Okan Buruk ve futbolculara havalimanında sevgi gösterileri vardı.

AVRUPA'NIN GOLCÜSÜ

Galatasaray, bu sezon Avrupa Ligi'nde lig etabında en skorer takım oldu. Lig bölümünde 8 maçta 19 kez rakip ağları sarsan sarı-kırmızılılar, lider Lazio'dan da 2 gol fazla attı. Sadece kalesini gole kapatmakta güçlük çeken Aslan, Avrupa'da çıktığı tüm maçlarda ağlarında gol gördü.

DIŞ SAHADA ZORLANDI

AZ Alkmaar deplasmanına gidecek olan Galatasaray, bu sezon dış saha maçlarında zorlandı. Avrupa Ligi'nde 4 deplasman mücadelesine çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Henüz dış sahada galibiyeti bulunmayan temsilcimiz; RFS, AZ

Alkmaar ve Malmö deplasmanlarından beraberlik, Ajax deplasmanından ise mağlubiyetle döndü.

FORVETTE MORATA

Victor Osimhen'in cezalı oluşu, Mauro İcardi'nin de sakatlığından dolayı Alvaro Morata, sarı-kırmızılıların en önemli gol umudu olacak. Galatasaray formasıyla ilk 3 maçında 2 gol atan Morata, Avrupa'da ilk kez sahaya çıkacak. İspanyol yıldız sezonun ilk yarısında Milan'da Şampiyonlar Ligi'nde 7 maça çıkıp 1 gol attı, 1 asist yaptı.

EKSİK VE CEZALI ÇOK

Teknik Direktör Okan Buruk'u eksik ve cezalı oyuncuların fazlalığı zorladı. Davinson Sanchez, Torreira ve Osimhen'in kart cezalısı olduğu maçta yeni transferlerden Ahmed, Frankowski, Lemina ve Eren Elmalı UEFA listesinde yer almıyor. Ayrıca Jakobs, Yunus Akgün ve Mauro İcardi'nin sakatlıkları da bulunuyor.

AZ ALKMAAR YENİLMEDİ

AZ Alkmaar, Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı başarılı oldu. Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı maçlarda 4'er galibiyet ve beraberlik alırken hiç yenilmedi. Hollanda ekibi, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadı. AZ, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

LİG ETABINDA BERABERE

Galatasaray ile AZ Alkmaar, Avrupa Ligi'nde lig etabında karşılaştı. 5. hafta mücadelesinde Hollanda'da oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERi

AZ ALKMAAR: Oduro, Kasius, Penetra, Goes, Wolfe, Mijnans, Clasie, Koopmeiners, Lahdo, Addai, Parrott

GALATASARAY: Muslera, Jelert, Cuesta, Abdülkerim, Berkan, Kaan, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Morata