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Haberler Galatasaray AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. AZ Alkmaar ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 15:10 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 15:40
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AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

AZ Alkmaar - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcimiz AZ Alkmaar ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Muslera, Jelert, Cuesta, Abdülkerim, Berkan, Kaan, Sara, Sallai, Barış Alper, Mertens, Morata.

👉AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE👈

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