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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

İskoçya'nın köklü takımlarından Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, burada istediği performansı sergileyememişti. Adı başta Beşiktaş ve Galatasaray olmak üzere sık sık Süper Lig ekipleri ile anılan 23 yaşındaki futbolcu geleceği için kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Galatasaray transfer haberleri (BJK GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 15:26
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TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz, Türkiye için şu anda kapıları kapattı.

TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

Ara transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen milli futbolcu, AA'da yer alan habere göre şu anda Türkiye'ye geri dönüşe sıcak bakmıyor.

TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

Rangers'ta bu sezon 21 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Rıdvan Yılmaz'ın İskoç temsilcisi ise sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

Rıdvan Yılmaz, 2023/24 sezonunda Rangers ile İskoçya Lig Kupası sevinci yaşamıştı.

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