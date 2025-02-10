TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...
İskoçya'nın köklü takımlarından Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, burada istediği performansı sergileyememişti. Adı başta Beşiktaş ve Galatasaray olmak üzere sık sık Süper Lig ekipleri ile anılan 23 yaşındaki futbolcu geleceği için kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Galatasaray transfer haberleri (BJK GS spor haberi)
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Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Rıdvan Yılmaz'ın İskoç temsilcisi ise sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Rıdvan Yılmaz, 2023/24 sezonunda Rangers ile İskoçya Lig Kupası sevinci yaşamıştı.
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