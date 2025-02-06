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Haberler Galatasaray Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Boluspor maçı 11'i

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Boluspor maçı 11'i

Aslan, Süper Lig’deki Gaziantep galibiyetinin ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor’a konuk oluyor. Galatasaray, kupada ilk 3 puanını almak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Boluspor maçı 11'i

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında bugün deplasmanda Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadı'ndaki maç, 16.00'da başlayacak ve hakem Yiğit Arslan yönetecek. İlk maçta Başakşehir ile 2-2 berabere kalan sarıkırmızılılar, bugün Bolu deplasmanına çıkacak. Sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs oynamayacak. Cimbom'da Victor Osimhen maç kadrosunda yer almadı. Boluspor kupadaki ilk maçında Eyüpspor'a 1-0 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar, 1. Lig'de 22 haftada 32 puan topladı.

BOLU'DA KARLI HAVA

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında bugün Boluspor'a konuk olacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı ve Bolu'ya gitti. Sarı-kırmızılıları taraftarlar karşıladı. Aslan, Bolu'da dün karlı bir havayla karşılaştı. Bugün de maç saatinde Bolu'da kar yağışı bekleniyor.

MORATA İLK 11'E

Sarı-kırmızılıların flaş transferi Alvaro Morata'nın bugünkü Boluspor müsabakasında ilk 11'de görev alması bekleniyor. Ayağının tozuyla ligde Gaziantep deplasmanında süre alan dünyaca ünlü yıldız, bugünkü kupa maçında da sahaya çıkacak. Fiziksel anlamda hazır olan Morata da forma giymek istiyor.

MAÇ HEYECANI A SPOR'DA

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Boluspor ile Galatasaray arasında bugün saat 16.00'da oynanacak mücadele A Spor'dan ekranlara gelecek.

Boluspor: Çağlar, Ali, Oulare, Onur, Enes, Estreala, Liço, Sıraçhan, Mukairu, Berk, Aleksic

Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Efe, Eyüp, Sallai, Yusuf, Ahmed, Morata

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