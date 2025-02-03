Galatasaray Gaziantep'te 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un 11'i

Galatasaray'da şubat ayındaki zorlu fikstür bugünkü Gaziantep mücadelesiyle birlikte start alıyor. Birbirinden önemli 8 mücadeleye çıkacak olan Cimbom, bugün Gaziantep'e konuk olmaya hazırlanıyor. Ligde hiç yenilgisi bulunmayan sarı-kırmızılılarda Jakobs ve Yunus sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

ASLAN 9-1 ÖNDE

İki takım bugüne kadar 11 kez karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılıların büyük üstünlüğü bulunuyor. Cimbom 9 kez kazanırken kalan maçlarda Gaziantep FK 1 kez kazanabildi. 1 karşılaşma da beraberlikle sona erdi.

6 İSİM KART SINIRINDA

Galatasaray'da bugünkü mücadele öncesinde 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira ve Ahmed Kutucu bugün kart görmeleri durumunda Adana Demir maçında cezalı duruma düşecek.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Burak, Arda, Viana, Daubin, Kozlowski, Mandouki, Sorescu, Ndiaye, Mustafa, Boateng, Okereke

Galatasaray: Muslera, Kaan, Abdülkerim, Sanchez, Jelert, Torreira, Sara, Ahmed, Barış Alper, Mertens, Osimhen