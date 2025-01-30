Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, Avrupa yolculuğuna veda etti. Fenerbahçe, Midtjylland deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Galatasaray ise Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk mağlubiyetini Ajax'ın sahasında aldı (2-1). Peki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray spor haberleri (FB GS spor haberi)
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Sarı kırmızılı ekip doğrudan son 16'ya kalma şansını kaybetti ve adını play-off'lara yazdırdı.
Fenerbahçe ise Midtjylland deplasmanında 2-2 berabere kaldı ve 1 puanı hanelerine yazdırdı.
Böylelikle sarı lacivertliler, play-off'lara kalma hakkını kazandı.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.
Kura çekimine UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimiyle başlanırken ardından Avrupa Ligi kura çekimi 31 Ocak Cuma günü saat 15.00'ten itibaren başlayacak. Kura çekiminin TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?
9 ve 10. sıradaki takımlar, çekilecek kura sonucu 23 ve 24. sıradaki takımlarla rakip olacak. Lig aşamasını 11 ve 12. sırada tamamlayanlar, 21 ve 22. sıradakilerle; 13 ve 14. sırada bitirenler, 19 ve 20. sıradakilerle; 15 ve 16. sıradaki tamamlayanlar ise 17 ve 18. sırada yer alanlarla kurayla eşleşecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe'nin play-off'lardaki muhtemel rakipleri; Anderlecht ve Bodo/Glimt oldu. Sarı lacivertliler play-off turunu geçerse son 16'da Olympiakos veya Rangers ile karşılaşacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Galatasaray'ın play-off'lardaki muhtemel rakipleri; AZ Alkmaar ve FC Midtjylland oldu. Sarı kırmızılılar play-off turunu geçerse son 16'da Manchester United veya Tottenham ile karşılaşacak.
İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SON DURUM...
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