Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! Transfer düellosu kızışıyor

Fiorentina'nın Zaniolo'yu kadrosuna katmak için Atalanta'dan önce harekete geçmesi, transferdeki rekabeti kızıştırtı.

ATALANTA KARNESİ Atalanta'da bu sezon 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki Zaniolo, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.