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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! Transfer düellosu kızışıyor

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! Transfer düellosu kızışıyor

Galatasaray'ın satın alma opsiyonu ile Atalanta'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'ya İtalya Serie A'dan talip çıktı. Oyuncunun menajeri ile görüşmeler başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberi (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 19:13
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Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! Transfer düellosu kızışıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'ya satın alma opsiyonlu kiralanan Nicolo Zaniolo için sürpriz bir takım devreye girdi.

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! Transfer düellosu kızışıyor

Atalanta'nın Zaniolo'nun yerine Monza'dan Daniel Maldini'yi transfer etmeyi planlaması üzerine Fiorentina, oyuncu için harekete geçti.

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! Transfer düellosu kızışıyor

Sky Sport'ta belirtilene göre 25 yaşındaki 10 numaranın menajeri ile ilk temaslar kuruldu.

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! Transfer düellosu kızışıyor

Fiorentina'nın Zaniolo'yu kadrosuna katmak için Atalanta'dan önce harekete geçmesi, transferdeki rekabeti kızıştırtı.

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! Transfer düellosu kızışıyor

ATALANTA KARNESİ

Atalanta'da bu sezon 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki Zaniolo, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! Transfer düellosu kızışıyor

SATIN ALMA OPSİYONU 15.5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın sezon başında yaptığı KAP açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti...

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