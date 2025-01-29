Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! Transfer düellosu kızışıyor
Galatasaray'ın satın alma opsiyonu ile Atalanta'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'ya İtalya Serie A'dan talip çıktı. Oyuncunun menajeri ile görüşmeler başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberi (GS transfer haberleri)
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Fiorentina'nın Zaniolo'yu kadrosuna katmak için Atalanta'dan önce harekete geçmesi, transferdeki rekabeti kızıştırtı.
ATALANTA KARNESİ
Atalanta'da bu sezon 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki Zaniolo, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
SATIN ALMA OPSİYONU 15.5 MİLYON EURO
Galatasaray'ın sezon başında yaptığı KAP açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti...
"Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."
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