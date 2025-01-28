Galatasaray’dan savunmaya büyük hamle! Kevin Danso için girişimler sürüyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Ara transfer dönemi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray stoper takviyesi için önemli bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin yüksek maliyeti nedeniyle transferinden vazgeçtiği Kevin Danso'yu gündemine aldı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Lens forması giyen stoperin transferi konusunda önemli bir aşama kaydedildiği ifade edildi.
Fransız ekibi Lens ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 25 milyon euro olan Danso, Galatasaray'ın savunma hattını güçlendirmek için listesinde yer alıyor.
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