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Haberler Galatasaray Galatasaray’dan savunmaya büyük hamle! Kevin Danso için girişimler sürüyor

Galatasaray’dan savunmaya büyük hamle! Kevin Danso için girişimler sürüyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Ara transfer dönemi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray stoper takviyesi için önemli bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin yüksek maliyeti nedeniyle transferinden vazgeçtiği Kevin Danso'yu gündemine aldı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 08:52
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Galatasaray’dan savunmaya büyük hamle! Kevin Danso için girişimler sürüyor

Galatasaray ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında stoper takviyesi için girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray’dan savunmaya büyük hamle! Kevin Danso için girişimler sürüyor

Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar yönünü başka bir isme çevirdi.

Galatasaray’dan savunmaya büyük hamle! Kevin Danso için girişimler sürüyor

Milliyet gazetesinin haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin maliyet nedeniyle transferinden vazgeçtiği Kevin Danso ile ilgileniyor.

Galatasaray’dan savunmaya büyük hamle! Kevin Danso için girişimler sürüyor

Lens forması giyen stoperin transferi konusunda önemli bir aşama kaydedildiği ifade edildi.

Galatasaray’dan savunmaya büyük hamle! Kevin Danso için girişimler sürüyor

Fransız ekibi Lens ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 25 milyon euro olan Danso, Galatasaray'ın savunma hattını güçlendirmek için listesinde yer alıyor.

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