TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Arjantinli yıldızın peşinde! Sezon başında bonservisine 25 milyon euro ödendi
Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalar da hız kazandı. Hücum bölgesine takviye yapmaya devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip için son olarak İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 09:58 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 10:21
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Milli futbolcu ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varan Cimbom, oyuncu için ödeyeceği sezonluk ücretleri ise şu şekilde belirtti:
2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,
2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL.
Öte yandan Aslan, ara transferde hücum bölgesine başka takviyeler de yapmak istiyor.
Son olarak Galatasaray için İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
ASLAN ARJANTİNLİ YILDIZIN PEŞİNDE
İspanyol gazetesi Relevo'dan Matteo Moretto'nun haberine göre, Galatasaray, Roma'ya Arjantinli futbolcu Matias Soule'nin durumunu sordu.
Moretto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray, son birkaç saatte Roma'dan Matias Soule'nin durumuyla ilgili bilgi aldı." ifadelerine yer verdi.
BONSERVİSİNE 25 MİLYON EURO ÖDENDİ
21 yaşındaki Soule, yaz transfer döneminde Roma'ya Juventus'tan 25.60 milyon euro bonservis bedeliyle katıldı.
Arjantinli futbolcu yeni sezonda Roma formasıyla 19 maça çıkarken takımına 1 gollük katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan Matias Soule'nin Roma ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
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