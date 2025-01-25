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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Arjantinli yıldızın peşinde! Sezon başında bonservisine 25 milyon euro ödendi

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Arjantinli yıldızın peşinde! Sezon başında bonservisine 25 milyon euro ödendi

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalar da hız kazandı. Hücum bölgesine takviye yapmaya devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip için son olarak İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 09:58 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 10:21
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MEHMET MERT ERENLER
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Arjantinli yıldızın peşinde! Sezon başında bonservisine 25 milyon euro ödendi

Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Galatasaray'da da çalışmalar hız kazandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Arjantinli yıldızın peşinde! Sezon başında bonservisine 25 milyon euro ödendi

Sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Arjantinli yıldızın peşinde! Sezon başında bonservisine 25 milyon euro ödendi

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı transfer açıklamasında, Kutucu'nun eski kulübü Eyüpspor'a net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödeneceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Arjantinli yıldızın peşinde! Sezon başında bonservisine 25 milyon euro ödendi

Milli futbolcu ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varan Cimbom, oyuncu için ödeyeceği sezonluk ücretleri ise şu şekilde belirtti:

2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,
2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Arjantinli yıldızın peşinde! Sezon başında bonservisine 25 milyon euro ödendi

Öte yandan Aslan, ara transferde hücum bölgesine başka takviyeler de yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Arjantinli yıldızın peşinde! Sezon başında bonservisine 25 milyon euro ödendi

Son olarak Galatasaray için İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Arjantinli yıldızın peşinde! Sezon başında bonservisine 25 milyon euro ödendi

ASLAN ARJANTİNLİ YILDIZIN PEŞİNDE

İspanyol gazetesi Relevo'dan Matteo Moretto'nun haberine göre, Galatasaray, Roma'ya Arjantinli futbolcu Matias Soule'nin durumunu sordu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Arjantinli yıldızın peşinde! Sezon başında bonservisine 25 milyon euro ödendi

Moretto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray, son birkaç saatte Roma'dan Matias Soule'nin durumuyla ilgili bilgi aldı." ifadelerine yer verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Arjantinli yıldızın peşinde! Sezon başında bonservisine 25 milyon euro ödendi

BONSERVİSİNE 25 MİLYON EURO ÖDENDİ

21 yaşındaki Soule, yaz transfer döneminde Roma'ya Juventus'tan 25.60 milyon euro bonservis bedeliyle katıldı.

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