TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Arjantinli yıldızın peşinde! Sezon başında bonservisine 25 milyon euro ödendi

Milli futbolcu ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varan Cimbom, oyuncu için ödeyeceği sezonluk ücretleri ise şu şekilde belirtti: 2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,

2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL.