Spor yazarları Galatasaray - Dinamo Kiev maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray - Dinamo Kiev maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 08:42 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 08:42
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Oynadığı 6 maçta sadece bir gol atan Dinamo Kiev'den iki kez öne geçmesine rağmen Galatasaray 3 gol yiyorsa Okan Buruk kendisini sorgulamalıdır. 60 dakika rakipten üstün olan skoru 3-1'e getiren Galatasaray'da yorulan ve oyundan düşen oyuncuları görmemek Okan Buruk adına eksi bir puandır. Skor 3-3'e geldikten sonra oyuncu değişikliklerine gitmek günah çıkarmak gibi bir şeydir…
Oysa Galatasaray'da Barış Alper, Berkan, Kaan Ayhan hatta Jakobs, 'Hocam beni al' diye bağırıyordu. Okan Buruk'un yorgun oyuncuların vücut dilini okuyamaması, 3-1'den sonra savunmayı güçlendirmek ve orta sahayı daha etkili hale getirmek adına hamleler yapmaması Galatasaray'ın belki UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup kalmasını sağladı ama ilk 8'e girmek için tam iki kez eline geçirdiği fırsatı kaçırmasına neden oldu.
Maçın Estonyalı hakemi faul çalmamak adına resmen oyunun canına okudu. Özellikle VAR'daki vatandaşı olmasaydı Galatasaray belki de maçı kaybedecekti. Barış Alper'e yapılan penaltıyı vermediği gibi Galatasaraylı oyuncuya ikinci sarıdan kırmızı gösterdi. Estonyalı Marko Liiva'nın nasıl bir VAR yönetimi gösterdiğini Türkiye'deki VAR hakemleri ders olarak öğrensinler. TFF'nin VAR hakemleri de Estonyalı Marko gibi kaliteli ve dikkatli olsun.
Bazı Galatasaray taraftarlarının Muslera'ya davranışını hiç hoş bulmadım. Çünkü Galatasaray tarihine geçen zaferleri yaşayan, kupaları kaldıran Muslera, efsaneler köşesine adını yazdırmıştır. Yenilen 3 gol Muslera'ya ithaf edilemez. Çünkü gollerin hepsinde hatayı yapan Galatasaraylı oyunculardı. Duyarlı Galatasaray taraftarlarının tribünü terk etmeyip Muslera lehinde tezahürat yapmaları da alkışlanacak bir hareketti. Galatasaray, hem ligde hem de kupada beklemediği iki beraberlik aldı. Kiev beraberliğiyse Buruk'un oyunu okuyamamasının ve oyuncu değişikliklerine geç karar vermesinin sonucudur.
ZEKİ UZUNDURUKAN – GALATASARAY'A NE OLDU!
Dün Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Ülkemizin başı sağolsun!
Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında maça çok hızlı ve baş döndürücü bir ön alan baskısı ile başladı. İlk dakikalarda Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunu Vivcharenko çizgiden çıkardı.
Hemen ardından Davinson Sanchez, kornerden gelen topu harika bir kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. Sert ve darbeli bir kafa vuruşu yaptı Davinson! Maçın ilk yarısında Galatasaray'ın stoperleri ön plana çıktı. Önce Davinson Sanchez attı. Sonra da Abdülkerim Bardakcı! Abdülkerim Bardakcı, Dinamo Kiev kalesine adeta uzun menzilli bir füze gönderdi ve skor tabelasını 2-0'a getirdi. Maçın hakemi Kristo Tohver, ilk yarıda Shaparenko'nun Barış Alper'e yaptığı sert faule kart çıkarmadı. Pozisyon sarı kartlıktı. Ayrıca ilk yarının son anlarında Vanat'ın attığı golden önce top taca çıkmıştı. Yardımcı hakem nasıl bayrak kaldırmadı inanılır gibi değil!
Galatasaray ilk yarıda sahanın tek hakimiydi. Ama Dinamo Kiev de hızlı kontrataklar geliştirdi. Vanat'ın attığı golde Muslera daha dikkatli olabilirdi. Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Galatasaray, 52'de Osimhen'in penaltı golüyle skoru 3-1'e getirdi. Penaltı öncesinde hakem Tohver, ceza sahasında topa elle dokunduğu gerekçesiyle Barış Alper'e 2. sarıdan kırmızı kart gösterdi. VAR'dan uyarı geldi bu pozisyonla ilgili. Çünkü Tymchyk, Barış'ı bir güreşçi gibi tutup yere indirdi. Hakem de VAR'a izledi ve penaltıyı verdi. Barış'a gösterdiği sarı kartı da iptal etti. 3-1'den sonra Galatasaray anlamsız bir şekilde durdu. Okan Buruk dersine iyi çalışmamış. Takım Kiev'i küçümsemiş. Maça motive olamamış. Konuk ekip peş peşe ataklar geliştirmeye başladı. Yarmolenko'nun attığı iki gol soğuk duş etkisi oluşturdu.
Galatasaray için zor maç oldu. 6 maçta sadece 1 gol atabilen Dinamo Kiev, Galatasaray karşısında 3 gol buldu. Sarı kırmızılılar rakibe çok pozisyon veriyor, kolay goller yiyor. Dün yenilen 3 golde de Muslera'nın hatası vardı. Galatasaray'da bir motivasyon eksikliği, bir disiplinsizlik var. Çok temposuz oynuyor Aslan. Ligdeki Hatay maçından sonra Kiev sınavında da 2 puan kaybettiler. Galatasaray'daki yetkililerin bir durup 'Bu takıma ne oldu' diye sorması gerekir.
MUSTAFA ÇULCU – TUHAF KARTLAR
Avrupa Ligi'nde hedefi olan bir takım maça nasıl başlaması gerekiyorsa Galatasaray tribün desteğini de arkasına alarak öyle başladı. Rakibi çıkarmayan ölümcül önde baskı ile 22 dakikada 2-0 buldular psikolojik ve skor üstünlüğünü ele geçirdiler fakat oyunu bir türlü koparamadılar. Yarmalenko oyunun temposunu, akışını ve skorunu değiştiren kilit oyuncu oldu.
Galatasaray'a karşı her takımın bulduğu gibi Dinamo Kiev'in de böylesine pozisyon bulması top rakipteyken Galatasaraylı oyuncuların geriye yaslanmaları. Bu yaslanma içeride beklenmedik puan kaybına neden oldu. FİFA da sona doğru yaklaşmış 43 yaşındaki Estonyalı Kristo Tohver'i daha önce yönettiği ülke takımlarımızın maçlarından tanıyoruz. Uluslar Ligi Cebelitarık-Lihtenştayn (2-2) maçında gösterdiği 14 sarı 1 kırmızı kart ve 2 penaltı ile ilginç bir yönetim gösterdi. Akşam da yine bol kartlı bir müsabaka yönetti. Hakem tuhaf kartların çıktığı kötü bir performans sergiledi
Osimhen in 31 de vuruşunda kayarak topa hamle yapan Bilova'nın doğal konumdaki kapalı sol koluna temas eden top penaltı olmaz devam kararı doğru. Saperanko'nun 25 de Barış'ın ayağına basması sarı olmalıydı vermedi ama Barış rakibi Kabiev'in ayağına basınca sarı gördü. Çifte standart oldu. Galatasaray'ın yediği ilk gol öncesi 2 no'lu yardımcı hakemin önünden top taca çıkmış görünüyor ancak burada açı çok önemli VAR da taç çizgilerinde kamera olmadığı için yardımcının kararına uymak zorunda kaldı ve gol geçerli sayıldı.
Tymchyk ceza alanı içinde Barış'ı sarıp sarmalayıp yere indirdi, pozisyon net penaltı ancak hakem önce hatalı kararla Barış topu elle bilerek oynayıp gol atmaya çalıştı diye sarı gösterdi önceden sarısı vardı ikinci sarıdan ihraç etti. Ancak doğru uygulama ile VAR devreye girdi OFR de pozisyonu 18 saniye izleyen hakem doğru kararla Barış'ın kartını iptal etti penaltı verdi. Galatasaray 88'de Jelert ile penaltı bekledi fakat Vivcharenko'ya faulü yapan Jelert'ti, penaltı olmaz. VAR protokole uygun davrandı doğru kararla devreye girmedi.
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