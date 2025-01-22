Spor yazarları Galatasaray - Dinamo Kiev maçını değerlendirdi

Galatasaray ilk yarıda sahanın tek hakimiydi. Ama Dinamo Kiev de hızlı kontrataklar geliştirdi. Vanat'ın attığı golde Muslera daha dikkatli olabilirdi. Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Galatasaray, 52'de Osimhen'in penaltı golüyle skoru 3-1'e getirdi. Penaltı öncesinde hakem Tohver, ceza sahasında topa elle dokunduğu gerekçesiyle Barış Alper'e 2. sarıdan kırmızı kart gösterdi. VAR'dan uyarı geldi bu pozisyonla ilgili. Çünkü Tymchyk, Barış'ı bir güreşçi gibi tutup yere indirdi. Hakem de VAR'a izledi ve penaltıyı verdi. Barış'a gösterdiği sarı kartı da iptal etti. 3-1'den sonra Galatasaray anlamsız bir şekilde durdu. Okan Buruk dersine iyi çalışmamış. Takım Kiev'i küçümsemiş. Maça motive olamamış. Konuk ekip peş peşe ataklar geliştirmeye başladı. Yarmolenko'nun attığı iki gol soğuk duş etkisi oluşturdu.

Galatasaray için zor maç oldu. 6 maçta sadece 1 gol atabilen Dinamo Kiev, Galatasaray karşısında 3 gol buldu. Sarı kırmızılılar rakibe çok pozisyon veriyor, kolay goller yiyor. Dün yenilen 3 golde de Muslera'nın hatası vardı. Galatasaray'da bir motivasyon eksikliği, bir disiplinsizlik var. Çok temposuz oynuyor Aslan. Ligdeki Hatay maçından sonra Kiev sınavında da 2 puan kaybettiler. Galatasaray'daki yetkililerin bir durup 'Bu takıma ne oldu' diye sorması gerekir.