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Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Dinamo Kiev maçı açıklaması: Avrupa Kupası'nda oynuyorsanız...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Dinamo Kiev maçı açıklaması: Avrupa Kupası'nda oynuyorsanız...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 17:59 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 18:09
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Dinamo Kiev maçı açıklaması: Avrupa Kupası'nda oynuyorsanız...

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Galatasaray, Dinamo Kiev'i konuk edecek. Bu mücadele öncesinde sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk, "Avrupa Kupası'nda oynuyorsanız burada hiçbir maçın kolay olmadığını bilmeniz lazım. Rakibimizi önemsememiz lazım." dedi.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

"Bugün çok büyük bir felaketle sarsıldık. Kaybettiğimiz insanların acısını yaşıyoruz. İnşallah bu sayı artmaz, inşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Bu yaşanan umarım ciddi bir ders olur."

"GOL YİYİNCE ÇABUK DAĞILAN BİR RAKİP"

Avrupa kupası, bu kupada oynuyorsanız hiçbir maçın kolay olmadığını bilirsiniz. Geçmişteki maçlara çok bakmadan rakibi çok önemsemeliyiz. Ukrayna Ligi'nin lideri, maç kaybetmediler. Tehlikeli bir takım. Takım savunmasını çok daha iyi yapmalıyız. Hücuma etkili bir takım. Bitiriciliği iyi olan oyuncuları var. Kanatlarda etkili oyuncular var. Artıları hücumdaki etkileri. Ama Avrupa'da da gol yedikten sonra çabuk dağılan bir takım. Oyun hızı çok önemli. Rakibimize üstünlük kurmamız gerekiyor. Basit, hızlı, dikine oynamalıyız. Hareketli oynamalıyız. Bunları yaptığınızda sonuç gelecektir. Oyuncularıma inanıyorum, güveniyorum. İnşallah bizim için iyi bir maç olur.

"BERKAN'IN BASKILARI ÖNEMLİ"

Başlangıç formasyonuz var. Oyun içinde değiştirebileceğimiz formasyonlarımız var. 4'lü savunma ile başlayacağız. Dizilişler bazen değişebiliyor. Berkan'ı bir maç önce 90 dakika oynadı, arkaya geçtikten sonra iyi oynadı. Önde baskılarda Berkan'ın yapacağı baskılar önemli oluyor. Baskıda kullanacağız. Kerem'in performansından da memnunum ama Berkan'la başlayacağız. Kerem de geçen hafta etkili oldu. İkisini de kullanacağız. Seçeneklerimiz var. Formasyon da değiştirebiliriz ama başlangıcımız bu şekilde.

"SALLAI BUGÜN YOK AMA..."

Kulübede de iyi oyuncularımız var. Bize katkı sağlayacak oyuncularımız var. Onların performanslarını da daha yukarı çekmeliyiz. İnşallah bugün bunu iyi bir şekilde yaparız. Hafta sonu da bizim için önemli bir maç var. Sallai bugün yok ama hafta sonu bizimle olacak oyunculardan biri. Ama ilk işimiz bugünkü maçı kazanmak.

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