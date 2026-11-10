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Anasayfa Başakşehir Başakşehir'de Yusuf Sarı ameliyat oldu

Başakşehir'de Yusuf Sarı ameliyat oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de milli futbolcu Yusuf Sarı, sol dizinden ameliyat edildi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 13:47
Başakşehir'de Yusuf Sarı ameliyat oldu

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Yusuf Sarı, Acıbadem Maslak Hastanesinde ameliyat edildi. Sol diz artroskopi menisküsü ameliyatı yapılan oyuncumuza 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sahalara en kısa sürede sağlıklı bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz."

Yusuf Sarı, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta forma giydi.

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