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Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gelişmesi! Yeni görevi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından Dirk Kuyt'ın sarı-lacivertli kulüpten ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuştu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Göztepe ve Liverpool maçlarında takımı çalıştıran Hollandalı antrenöre yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 13:26
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gelişmesi! Yeni görevi...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçici olarak Dirk Kuyt getirilmişti.

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Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gelişmesi! Yeni görevi...

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Göztepe ve Liverpool maçlarında takımın başına görev yapan Hollandalı çalıştırıcının kulüpteki geleceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gelişmesi! Yeni görevi...

Kuyt, Liverpool maçı sonrası Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından takımda kalma ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gelişmesi! Yeni görevi...

"BAŞKAN VE KULÜP İSTERSE KALMAK İSTİYORUM"

Dirk Kuyt konuyla ilgili, "Uzun süre boyunca beraber oynadık ve arkadaşlığımızı sürdürdük. Benim işim tamamen bu maça odaklanmaktı. Tamamıyla kendi görevimi yerine getirdim. Emre ile görüştük ve takıma şans diledi. Burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Başkan bu harika fırsatı bana verdi. Başkan ve kulüp isterse burada durmak istiyorum. Hafta sonunda yine önemli bir maça çıkacağız ve ona hazırlanmak istiyoruz. Fenerbahçe buradan sonra yukarıya doğru ilerleyecek" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gelişmesi! Yeni görevi...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da kendisi için düzenlenen imza töreninde Dirk Kuyt'ın geleceğine ilişkin konuştu.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gelişmesi! Yeni görevi...

Belözoğlu, "Kuyt hocayla ilgili bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz bu konuda açıklama yapacaktır. Durumu değerlendirme içindeyiz. Ekibim içindeki isimleri en yakın zamanda kulübümüz açıklayacak ama 12-13 kişilik bir ekibimiz olacak." dedi.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gelişmesi! Yeni görevi...

Öte yandan A Spor kaynaklı haberde; Dirk Kuyt'ın Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gelişmesi! Yeni görevi...

Hollandalı antrenörün sarı-lacivertli kulüpteki yeni göreviyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gelişmesi! Yeni görevi...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Liverpool karşısında alınan 3-2'lik galibiyette takımın başında bulunan Dirk Kuyt'ın kulüpte kalmasını istiyor.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gelişmesi! Yeni görevi...

KUYT ALTYAPIYA

Akşam'ın haberine göre, altyapıda Chris Van Puyvelde ile yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan Yıldırım, Hollandalı teknik adamdan Fenerbahçe bünyesinde görev almaya devam etmesini talep etti.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gelişmesi! Yeni görevi...

Aziz Yıldırım'ın, Kuyt'ın tecrübesinden altyapıda yararlanmayı ve genç futbolcuların gelişimine katkı sağlamasını hedeflediği öğrenildi.

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