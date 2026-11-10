Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da kendisi için düzenlenen imza töreninde Dirk Kuyt'ın geleceğine ilişkin konuştu.

Belözoğlu, "Kuyt hocayla ilgili bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz bu konuda açıklama yapacaktır. Durumu değerlendirme içindeyiz. Ekibim içindeki isimleri en yakın zamanda kulübümüz açıklayacak ama 12-13 kişilik bir ekibimiz olacak." dedi.