Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gelişmesi! Yeni görevi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından Dirk Kuyt'ın sarı-lacivertli kulüpten ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuştu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Göztepe ve Liverpool maçlarında takımı çalıştıran Hollandalı antrenöre yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 13:26
"BAŞKAN VE KULÜP İSTERSE KALMAK İSTİYORUM"
Dirk Kuyt konuyla ilgili, "Uzun süre boyunca beraber oynadık ve arkadaşlığımızı sürdürdük. Benim işim tamamen bu maça odaklanmaktı. Tamamıyla kendi görevimi yerine getirdim. Emre ile görüştük ve takıma şans diledi. Burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Başkan bu harika fırsatı bana verdi. Başkan ve kulüp isterse burada durmak istiyorum. Hafta sonunda yine önemli bir maça çıkacağız ve ona hazırlanmak istiyoruz. Fenerbahçe buradan sonra yukarıya doğru ilerleyecek" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da kendisi için düzenlenen imza töreninde Dirk Kuyt'ın geleceğine ilişkin konuştu.
Belözoğlu, "Kuyt hocayla ilgili bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz bu konuda açıklama yapacaktır. Durumu değerlendirme içindeyiz. Ekibim içindeki isimleri en yakın zamanda kulübümüz açıklayacak ama 12-13 kişilik bir ekibimiz olacak." dedi.
Öte yandan A Spor kaynaklı haberde; Dirk Kuyt'ın Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacağı aktarıldı.
Hollandalı antrenörün sarı-lacivertli kulüpteki yeni göreviyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Liverpool karşısında alınan 3-2'lik galibiyette takımın başında bulunan Dirk Kuyt'ın kulüpte kalmasını istiyor.
KUYT ALTYAPIYA
Akşam'ın haberine göre, altyapıda Chris Van Puyvelde ile yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan Yıldırım, Hollandalı teknik adamdan Fenerbahçe bünyesinde görev almaya devam etmesini talep etti.
Aziz Yıldırım'ın, Kuyt'ın tecrübesinden altyapıda yararlanmayı ve genç futbolcuların gelişimine katkı sağlamasını hedeflediği öğrenildi.
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