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Haberler Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Paulo Dybala'nın akıbeti belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Paulo Dybala'nın akıbeti belli oldu

Trendyol Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok istediği Arjantinli golcü Paulo Dybala'da sıcak gelişmeler yaşandı. Çizme basını, Dybala'nın "yeniden doğuşunu" manşetlere taşırken 31 yaşındaki yıldız oyuncunun takımdaki geleceği belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 17:02
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Paulo Dybala'nın akıbeti belli oldu

Sezonun ilk yarısında şüphesiz taraftarlarda en çok heyecan uyandıran isim Paulo Dybala'ydı.

Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Paulo Dybala'nın akıbeti belli oldu

Serie A devi Roma'nın tecrübeli oyuncusu, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmış hatta menajeri Galatasaray-Trabzonspor derbisini sahadan takip etmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Paulo Dybala'nın akıbeti belli oldu

Arjantinli golcünün açıklanması beklenirken işler bir türlü sonuca bağlanmamış ve Dybala'nın Roma'da kalmak istediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Paulo Dybala'nın akıbeti belli oldu

Oyuncunun performansındaki düşüş sebebi ile ayrılığa sıcak bakan Roma yönetimi, Dybala ile ilgili son kararını verdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Paulo Dybala'nın akıbeti belli oldu

AS Roma ile 100. maçına çıkan ve 60 gol katkısına ulaşan Dybala'nın Ocak ayındaki çıkış maddesi süre aşımına uğradı.

Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Paulo Dybala'nın akıbeti belli oldu

Aralık ayının oyuncusu seçilen yıldız Arjantinli, tabiri caizse başkent ekibinin son maçlarındaki performansı ile küllerinden doğdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Paulo Dybala'nın akıbeti belli oldu

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Çizme basınından ulaştığı haberlere göre oyuncunun menajeri Carlos Novel, Roma ile sözleşmenin tahminen 2 yıl kadar uzatılması için detayları görüşmeye başladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Paulo Dybala'nın akıbeti belli oldu

Kulübün bütçesine fazla yük getirmemesi adına Dybala için iki sezona yayılacak şekilde 8 milyon Euro'luk bir rakam bekleniyor.

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