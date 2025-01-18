Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Paulo Dybala'nın akıbeti belli oldu
Trendyol Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok istediği Arjantinli golcü Paulo Dybala'da sıcak gelişmeler yaşandı. Çizme basını, Dybala'nın "yeniden doğuşunu" manşetlere taşırken 31 yaşındaki yıldız oyuncunun takımdaki geleceği belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 17:02
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Oyuncunun performansındaki düşüş sebebi ile ayrılığa sıcak bakan Roma yönetimi, Dybala ile ilgili son kararını verdi.
AS Roma ile 100. maçına çıkan ve 60 gol katkısına ulaşan Dybala'nın Ocak ayındaki çıkış maddesi süre aşımına uğradı.
Aralık ayının oyuncusu seçilen yıldız Arjantinli, tabiri caizse başkent ekibinin son maçlarındaki performansı ile küllerinden doğdu.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Çizme basınından ulaştığı haberlere göre oyuncunun menajeri Carlos Novel, Roma ile sözleşmenin tahminen 2 yıl kadar uzatılması için detayları görüşmeye başladı.
Kulübün bütçesine fazla yük getirmemesi adına Dybala için iki sezona yayılacak şekilde 8 milyon Euro'luk bir rakam bekleniyor.
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