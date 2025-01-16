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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni hedefi Igor Jesus!

Galatasaray'ın yeni hedefi Igor Jesus!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Hücum hattına doğrudan ilk 11'de oynayabilecek bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray, iki haftadır görüştüğü Georges Mikautadze transferinde istediği sonucu alamadı. Lyon'da kalmakta kararlı olan Gürcü oyuncuya daha fazla vakit harcamak istemeyen sarı-kırmızılılar, rotasını Brezilya'ya çevirdi ve dikkatini Igor Jesus'a yöneltti. İşte Jesus transferine dair son detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Galatasaray'ın yeni hedefi Igor Jesus!

Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için dört koldan çalışıyor.

Galatasaray'ın yeni hedefi Igor Jesus!

Hücum hattına ilk 11 düzeyinde takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, iki haftadır görüştüğü Georges Mikautadze'den sonuç çıkaramadı.

Galatasaray'ın yeni hedefi Igor Jesus!

Sabah gazetesinin haberine göre Lyon'da kalmaya kararlı olan Gürcü forvette daha fazla zaman kaybetmek istemeyen Cimbom, Brezilya'da gelecek vadeden bir ismi gözüne kestirdi: Igor Jesus.

Galatasaray'ın yeni hedefi Igor Jesus!

Botafogo'nun 23 yaşındaki golcüsü, bu sezon Brezilya A Milli Takımı'na seçildi ve kendini göstermeyi başardı.

Galatasaray'ın yeni hedefi Igor Jesus!

İNGİLİZ EKİPLERİ DE TAKİP EDİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un da transferine oldukça sıcak baktığı Brezilyalı yıldız, Premier Lig takımlarının da listesinde.

Galatasaray'ın yeni hedefi Igor Jesus!

Galatasaray cephesi de Igor Jesus'un durumunu yakından takip ediyor.

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