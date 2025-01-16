Galatasaray'ın yeni hedefi Igor Jesus!

Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için dört koldan çalışıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre Lyon'da kalmaya kararlı olan Gürcü forvette daha fazla zaman kaybetmek istemeyen Cimbom, Brezilya'da gelecek vadeden bir ismi gözüne kestirdi: Igor Jesus.