Galatasaray'ın yeni hedefi Igor Jesus!
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Hücum hattına doğrudan ilk 11'de oynayabilecek bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray, iki haftadır görüştüğü Georges Mikautadze transferinde istediği sonucu alamadı. Lyon'da kalmakta kararlı olan Gürcü oyuncuya daha fazla vakit harcamak istemeyen sarı-kırmızılılar, rotasını Brezilya'ya çevirdi ve dikkatini Igor Jesus'a yöneltti. İşte Jesus transferine dair son detaylar... (GS spor haberleri)
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Botafogo'nun 23 yaşındaki golcüsü, bu sezon Brezilya A Milli Takımı'na seçildi ve kendini göstermeyi başardı.
İNGİLİZ EKİPLERİ DE TAKİP EDİYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un da transferine oldukça sıcak baktığı Brezilyalı yıldız, Premier Lig takımlarının da listesinde.
Galatasaray cephesi de Igor Jesus'un durumunu yakından takip ediyor.
Mali şartları araştıran yönetim, 15 milyon Euro'nun üzerinde değer biçilen sambacı için kısa süre içinde hamle yapmaya hazırlanıyor.
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