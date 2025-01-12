RAMS Başakşehir 1-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) Başakşehir'de kazanan Galatasaray!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 42. dakikada ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. RAMS Başakşehir'in golünü ise 53.dakikada Krzystof Piatek kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, Süper Lig'de 50 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. RAMS Başakşehir ise 26 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk olacak, RAMS Başakşehir ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak.

BARIŞ ALPER'DEN 12 YIL SONRA BİR İLK

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Başakşehir maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 10'a çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakişehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, 2 gol attı. Müsabakanın 42. dakikasında Victor Osimhen ile verkaç sonrasında sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu. Karşılaşmanın 59. dakikasında bir kez daha sahne çıkan 24 yaşındaki futbolcu, Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ tarafından yerden yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluştu ve skoru 2-1 yaptı.

Barış Alper Yılmaz, RAMS Başakşehir maçında attığı gollerle Süper Lig'de Necati Ateş'ten (Mart 2012) sonra Galatasaray formasıyla üst üste iki deplasman maçında 2+ gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

AHMET ÇALIK'I UNUTMADI

Barış Alper Yılmaz, ilk golünden sonra 11 Ocak 2022 yılında trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı ve üzerinde isminin yazılı olduğu 5 numaralı Galatasaray formasını gösterdi.

Sarı-kırmızılı futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 10'a çıkardı. Barış Alper, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 gol sevinci yaşadı.

Maça 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90+2. dakikada yerini Michy Batsuayi'ye bıraktı.

ÜST ÜSTE 17. GALİBİYET

Galatasaray, Başakşehir maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'deki dış sahada üst üste 17. karşılaşmasını kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki 8. dış saha müsabakasından da galip ayrıldı. Ligde deplasmanda geçtiğimiz sezondan beri yenilmeyen Aslan, üst üste 17. dış daha maçını kazandı ve Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirdi.

LİGİN YENİLGİSİZ TEK TAKIMI

Galatasaray, Başakşehir maçıyla Trendyol Süper Lig'de yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 50'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile oynadı. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Ligin tek yenilgisiz takımı olan Galatasaray üst üste 4, toplamda 16. galibiyetini elde ederken, puanını da 50'ye çıkardı. Cimbom maç fazlasıyla ikinci sıradaki rakibi Fenerbahçe ile puan farkını da 11'e yükseltti.

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor'a konuk olacak.