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Haberler Galatasaray Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye gönderme, TFF ve hakemlere sert tepki!

Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye gönderme, TFF ve hakemlere sert tepki!

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, RAMS Başakşehir maçında yaşanan hakem kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik sert açıklamalarda bulundu. Öztürk, skandal olarak nitelendirdiği hakem hatalarına dikkat çekerek Türk futbolunun geleceği için federasyonun değişmesi gerektiğini savundu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 21:51 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 22:02
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Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye gönderme, TFF ve hakemlere sert tepki!

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, RAMS Başakşehir karşılaşmasında alınan hakem kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik sert eleştirilerde bulundu. Öztürk, hakem hatalarını "skandal" olarak nitelendirirken, Türk futbolunun geleceği adına federasyon yönetiminde değişim gerektiğini vurguladı. İşte ayrıntılar...

"SKANDAL BİR FEDERASYON VAR"

"Sahada oynatmamaya çalışan bir hakem vardı. Müdahale etmesi gereken durumlarda müdahale etmeyen bir VAR vardı. Zaten sabıkalı bir VAR. Bakarsanız görürsünüz. Verilmeyen penaltımız. Torreira'ya bakınca oradaki sarı kart, o da inanılır gibi değil. Neresinden bakarsanız bakın skandal bir federasyon var. Umarım bir an önce giderler. Türk futbolunun önünü açarlar. Yarınki maçta da, ikinci sıradaki takımı ayakta tutmak için ne yapacaklar göreceğiz. Gözümüz orada olacak. İkinci takımı ayakta tutmak, ittirmek için ellerinden geleni yapacaklar."

"MUTLAKA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Biz önümüze bakıyoruz. Geçen sene de yabancı VAR ile şampiyon olduk. Karar ne olursa olsun mayıs ayında Galatasaray mutlaka şampiyon olacak."

"7 YILDIZ TAKSINLAR"

"Galatasaray, gerçek beşinci yıldızı takacak. Onlar sahte beşinci yıldız takıyorlar. Kamuoylarını oyalamak için önerim, 1907 kuruluşları, 7 yıldız taksınlar. Hiç olmazsa havaları olur."

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