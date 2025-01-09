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Haberler Galatasaray Galatasaray'a transfer yanıtı geldi! Amine Gouiri...

Galatasaray'a transfer yanıtı geldi! Amine Gouiri...

Devre arasında hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme Fransa Ligue 1'de forma giyen Amine Gouiri gelmişti. Yetenekli santrforun takımı Rennes'ten transfer girişimlerine sıcağı sıcağına yanıt geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 13:21
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a transfer yanıtı geldi! Amine Gouiri...

Galatasaray'da ara transfer dönemi operasyonları hız kesmeden devam ederken gündeme Amine Gouiri geldi.

Galatasaray'a transfer yanıtı geldi! Amine Gouiri...

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyen Cezayir asıllı oyuncu, sarı kırmızılıların hücum hattına takviye olarak düşünüldü.

Galatasaray'a transfer yanıtı geldi! Amine Gouiri...

Gouiri, 2022 yılının yazında Nice'den Rennes'e 28 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Galatasaray'a transfer yanıtı geldi! Amine Gouiri...

Galatasaray'ın 24 yaşındaki santrfora olan ilgisinin ortaya çıkmasının hemen ardından Fransız ekibinden yanıt geldi.

Galatasaray'a transfer yanıtı geldi! Amine Gouiri...

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Le Parisien'dan derlediği o haber...

Galatasaray'a transfer yanıtı geldi! Amine Gouiri...

Fransız basını haberi, "Rennes, Amine Gouiri konusunda Galatasaray'ı mağlup etti" başlığı ile servis etti.

Galatasaray'a transfer yanıtı geldi! Amine Gouiri...

Süper Lig devinin ayrılık şartlarını öğrenmek için Rennes ile görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray'a transfer yanıtı geldi! Amine Gouiri...

Fransa temsilcisinin Cimbom'un teklifine olumsuz yanıt verdiği ve Gouiri'yi bu kış satmak istemediği belirtildi.

Galatasaray'a transfer yanıtı geldi! Amine Gouiri...

Amine Gouiri bu sezon Fransız ekibi ile 16 maçta 900 dakika süre aldı ve 2 gol / 1 asist katkısı sundu.

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