Galatasaray'a transfer yanıtı geldi! Amine Gouiri...
Devre arasında hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme Fransa Ligue 1'de forma giyen Amine Gouiri gelmişti. Yetenekli santrforun takımı Rennes'ten transfer girişimlerine sıcağı sıcağına yanıt geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'ın 24 yaşındaki santrfora olan ilgisinin ortaya çıkmasının hemen ardından Fransız ekibinden yanıt geldi.
İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Le Parisien'dan derlediği o haber...
Fransız basını haberi, "Rennes, Amine Gouiri konusunda Galatasaray'ı mağlup etti" başlığı ile servis etti.
Süper Lig devinin ayrılık şartlarını öğrenmek için Rennes ile görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.
Fransa temsilcisinin Cimbom'un teklifine olumsuz yanıt verdiği ve Gouiri'yi bu kış satmak istemediği belirtildi.
Amine Gouiri bu sezon Fransız ekibi ile 16 maçta 900 dakika süre aldı ve 2 gol / 1 asist katkısı sundu.
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