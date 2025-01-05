TRANSFER HABERİ - Vitor Pereira Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yarıştığı iki kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da flaş bir ayrılık yolda. Sarı-kırmızılılarda yıldız ismin menajerinin, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton ile görüştüğü öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Hakim Ziyech geliyor.
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Faslı yıldızla vedalaşmaya hazırlanıyor.
Ziyech, Trabzonspor ve Kayserispor karşılaşmalarının ardından Göztepe maçında da kadroya alınmadı.
Süper Lig'e verilen arada kendisine kulüp arayan Ziyech, Göztepe mücadelesi öncesinde antrenmanlara da çıkmadı.
Sabah'ın haberine göre, 31 yaşındaki Faslı yıldızın menajerinin İngiltere'den Wolverhampton ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı.
Faslı kanat oyuncusu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro.
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