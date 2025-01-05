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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Vitor Pereira Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Bunu kimse beklemiyordu

TRANSFER HABERİ - Vitor Pereira Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yarıştığı iki kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da flaş bir ayrılık yolda. Sarı-kırmızılılarda yıldız ismin menajerinin, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton ile görüştüğü öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 13:13
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TRANSFER HABERİ - Vitor Pereira Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Bunu kimse beklemiyordu

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Vitor Pereira Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Bunu kimse beklemiyordu

Son olarak RAMS Park'ta ağırladığı Göztepe'yi 2-1 yenerek liderliğini perçinleyen sarı-kırmızılılar, transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Vitor Pereira Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Bunu kimse beklemiyordu

Ara transfer döneminde birçok yıldızı takıma kazandırması beklenen Aslan'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

TRANSFER HABERİ - Vitor Pereira Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Hakim Ziyech geliyor.

TRANSFER HABERİ - Vitor Pereira Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Faslı yıldızla vedalaşmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Vitor Pereira Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Bunu kimse beklemiyordu

Ziyech, Trabzonspor ve Kayserispor karşılaşmalarının ardından Göztepe maçında da kadroya alınmadı.

TRANSFER HABERİ - Vitor Pereira Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig'e verilen arada kendisine kulüp arayan Ziyech, Göztepe mücadelesi öncesinde antrenmanlara da çıkmadı.

TRANSFER HABERİ - Vitor Pereira Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Bunu kimse beklemiyordu

Sabah'ın haberine göre, 31 yaşındaki Faslı yıldızın menajerinin İngiltere'den Wolverhampton ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Vitor Pereira Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Bunu kimse beklemiyordu

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı.

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