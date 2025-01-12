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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan penaltı itirazı! İşte o anlar

Galatasaray'dan penaltı itirazı! İşte o anlar

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'le karşılaştığı maçta sarı kırmızılı ekipten bu pozisyonda penaltı itirazı geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 19:48
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Galatasaray'dan penaltı itirazı! İşte o anlar

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ın sahasında Başakşehir ile karşılaştığı maçta sarı kırmızılı ekip penaltı bekledi.

Mücadelenin 28. dakikasında Dries Mertens'in ceza sahasına topu gönderdiği pozisyonda Başakşehir savunmasında Hamza Güreler topu kafayla uzaklaştırdı.

Bu pozisyon sonrası Galatasaraylı futbolcular, rakibinin topa eliyle müdahale ettiği itirazında bulundu.

İtirazlar devam ederken maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR'da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinledi ve oyunu devam ettirdi.

İşte o anlar...

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