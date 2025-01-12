TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Skriniar ve Muani müjdesi! PSG resmen açıkladı
Adı Trendyol Süper Lig devi Galatasaray ile transferde geçen Milan Skriniar ve Kolo Muani ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İki futbolcuyla ilgili gelen son haber sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
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PSG, Saint-Etienne ile karşılaşacakları mücadelenin kadrosunu açıkladı.
Bu kadroda Kolo Muani ve Milan Skriniar'ın yer almaması sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
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