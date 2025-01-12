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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Skriniar ve Muani müjdesi! PSG resmen açıkladı

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Skriniar ve Muani müjdesi! PSG resmen açıkladı

Adı Trendyol Süper Lig devi Galatasaray ile transferde geçen Milan Skriniar ve Kolo Muani ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İki futbolcuyla ilgili gelen son haber sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 13:35
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Skriniar ve Muani müjdesi! PSG resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray bu sezon her kulvarı başarıyla tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Skriniar ve Muani müjdesi! PSG resmen açıkladı

Cimbom'da bu nedenle transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Skriniar ve Muani müjdesi! PSG resmen açıkladı

Galatasaray'da transferi sabırsızlıkla beklenen Milan Skriniar ve Kolo Muani ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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