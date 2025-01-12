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Haberler Galatasaray Lucas Torreira: Florya'da bir aile gibiyiz

Lucas Torreira: Florya'da bir aile gibiyiz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 21:31
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Lucas Torreira: Florya'da bir aile gibiyiz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TORREIRA'NIN AÇIKLAMALARI

"Doğrusu zorlandık. Çok zor bir maç oldu. Rakip de zor bir oyun oynanıyordu. Rakip ikinci topların peşinden koşuyordu. Uzun oyunculardan oluşuyorlar. Hava da soğuktu. Bu takım, dostlukla, takımdaşlıkla, Florya'da çalışanlarla, tüm ekiple beraber bir aile gibiyiz. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Herkes her şeyini veriyor."

"Devam etmemiz gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Gelişmeye de açık olmamız lazım. Bu ligde her maç zor. Konsantre olmamız gerekiyor. Kupada da devam etmeliyiz, iki senedir eleniyoruz. Taraftarımızı da mutlu etmeliyiz, zaten görevimiz bu."

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