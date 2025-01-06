  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Victor Osimhen...

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Victor Osimhen...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Nijeryalı yıldızın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 12:26
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Victor Osimhen...

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray, kadrosuna kazandırdığı isimlerle dünya çapında gündem oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Victor Osimhen...

Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse açık ara Victor Osimhen oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Victor Osimhen...

Galatasaray, Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Victor Osimhen...

Sarı-kırmızılıların yıllık 6 milyon Euro maaş ödeyeceğini açıkladığı 26 yaşındaki yıldız, gösterdiği etkili performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Victor Osimhen...

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla yeniden Avrupa devlerinin radarına giren Osimhen'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Victor Osimhen...

Konuyla ilgili Alman basınından flaş bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Victor Osimhen...

SEZON SONUNA KADAR KALIYOR

Sky DE muhabiri Florian Plettenberg, Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmaya %100 ikna olduğunu açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Victor Osimhen...

BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞME YOK

Plettenberg ayrıca Nijeryalı santrforun herhangi bir takımla görüşmediğini de belirtti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Victor Osimhen...

26 yaşındaki golcünün adı Chelsea, Manchester United, Juventus ve PSG ile anılıyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Victor Osimhen...

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Victor Osimhen...

Nijeryalı süper yıldız, 13 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Victor Osimhen...

Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter - Milan maçı ne zaman? Inter - Milan maçı ne zaman? 12:10
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. hafta hakemleri açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. hafta hakemleri açıklandı! 12:07
Adalı mazbatasını aldı! Adalı mazbatasını aldı! 11:40
Dünya devi Yunus'u istiyor! Satın alıp o takıma kiralayacaklar Dünya devi Yunus'u istiyor! Satın alıp o takıma kiralayacaklar 11:36
Alperen'li Rockets Lakers'ı devirdi Alperen'li Rockets Lakers'ı devirdi 10:54
Adı F.Bahçe ile anılıyordu! De Bruyne'den şok açıklama Adı F.Bahçe ile anılıyordu! De Bruyne'den şok açıklama 10:47
Daha Eski
F.Bahçe'den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif F.Bahçe'den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif 10:31
Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman? Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman? 10:24
Trabzonspor'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! Trabzonspor'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! 10:22
Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? 09:58
Beşiktaş'ta yıldız isim satış listesine kondu! Beşiktaş'ta yıldız isim satış listesine kondu! 09:53
Torreira'dan F.Bahçe'ye gönderme! Torreira'dan F.Bahçe'ye gönderme! 09:43