TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Victor Osimhen...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Nijeryalı yıldızın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-kırmızılıların yıllık 6 milyon Euro maaş ödeyeceğini açıkladığı 26 yaşındaki yıldız, gösterdiği etkili performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.
Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla yeniden Avrupa devlerinin radarına giren Osimhen'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Konuyla ilgili Alman basınından flaş bir haber geldi.
SEZON SONUNA KADAR KALIYOR
Sky DE muhabiri Florian Plettenberg, Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmaya %100 ikna olduğunu açıkladı.
BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞME YOK
Plettenberg ayrıca Nijeryalı santrforun herhangi bir takımla görüşmediğini de belirtti.
26 yaşındaki golcünün adı Chelsea, Manchester United, Juventus ve PSG ile anılıyordu.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.
Nijeryalı süper yıldız, 13 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Golcü futbolcunun güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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