TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Sacha Boey! İşte o plan
Yeni sezonda sağ bek mevkiinde problem yaşayan Galatasaray'ın, geçen sezon devre arasında Bayern Münih'e rekor bedelle transfer olan Sacha Boey'i tekrar kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Alman basınında yer alan haberde; geçen 1 yılda takımda kendini gösteremeyen Fransız futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılmasına onay verileceği aktarıldı.
Haberin detaylarında Sacha Boey için en olası durağın eski takımı Galatasaray olduğu belirtildi.
Akşam'ın derlediği haberde, ara transfer döneminde mutlak bir sağ bek takviyesi düşünen sarı kırmızılıların eski oyuncusu için devreye girmesi bekleniyor.
FRANSA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Bayern Münih'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sacha Boey için Fransız takımlarının da takipte olduğu öne sürüldü.
Bir süredir sakatlığı bulunan 24 yaşındaki sağ bekin ocak ayının ortalarında sahalara dönmesi beklenirken ara transfer döneminde yeni adresinin belli olacağı ifade edildi.
8 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 8 maçta 322 dakika sahada kalan Sacha Boey takımı adına skora 2 asist ile katkıda bulundu.
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