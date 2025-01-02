TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Sacha Boey! İşte o plan

Alman basınında yer alan haberde; geçen 1 yılda takımda kendini gösteremeyen Fransız futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılmasına onay verileceği aktarıldı.

Haberin detaylarında Sacha Boey için en olası durağın eski takımı Galatasaray olduğu belirtildi.