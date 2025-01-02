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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Sacha Boey! İşte o plan

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Sacha Boey! İşte o plan

Yeni sezonda sağ bek mevkiinde problem yaşayan Galatasaray'ın, geçen sezon devre arasında Bayern Münih'e rekor bedelle transfer olan Sacha Boey'i tekrar kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 14:54
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Sacha Boey! İşte o plan

Sacha Boey geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde Süper Lig'in satış rekoruyla 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'in kadrosuna katılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Sacha Boey! İşte o plan

Bavyera ekibiyle geçen 1 senede yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan başarılı sağ bek için dönüş haberi duyuruldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Sacha Boey! İşte o plan

SACHA BOEY YUVAYA DÖNÜYOR

Bayern Münih, Sacha Boey konusunda radikal bir karar almaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Sacha Boey! İşte o plan

Alman basınında yer alan haberde; geçen 1 yılda takımda kendini gösteremeyen Fransız futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılmasına onay verileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Sacha Boey! İşte o plan

Haberin detaylarında Sacha Boey için en olası durağın eski takımı Galatasaray olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Sacha Boey! İşte o plan

Akşam'ın derlediği haberde, ara transfer döneminde mutlak bir sağ bek takviyesi düşünen sarı kırmızılıların eski oyuncusu için devreye girmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Sacha Boey! İşte o plan

FRANSA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Bayern Münih'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sacha Boey için Fransız takımlarının da takipte olduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Sacha Boey! İşte o plan

Bir süredir sakatlığı bulunan 24 yaşındaki sağ bekin ocak ayının ortalarında sahalara dönmesi beklenirken ara transfer döneminde yeni adresinin belli olacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Sacha Boey! İşte o plan

8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 8 maçta 322 dakika sahada kalan Sacha Boey takımı adına skora 2 asist ile katkıda bulundu.

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