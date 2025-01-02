Galatasaray'ın Fransa'da forvet mesaisi

Ara transfer öncesi yoğun bir çalışma yürüten Galatasaray'da tüm gözler forvet hattına çevrildi. Sarı-kırmızılıların ilk 2 hedefi Fransa'da bulunuyor. Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un golcüsü Georges Mikaudatze ve PSG'nin forveti Kolo Muani, Aslan'ın listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Okan Buruk'un da çok beğendiği iki isimden önceliğin Georges Mikaudatze'de olduğu kaydedildi. Cimbom, Gürcü futbolcu için Lyon'a 18 milyon euroyu bulan bir teklif yaptı. 24 yaşındaki forvet için kararın kısa sürede verileceği aktarıldı.

B PLANI KOLO MUANI

Kolo Muani konusunda da G.Saray, PSG ile temaslarını sürdürüyor. Fransız kulübü, Muani'nin sezonun ikinci yarısında takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Paris ekibinin 26 yaşındaki forveti satın alma opsiyonuyla beraber kiralamak istediği belirtildi. PSG ile sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek Fransız forvet de ayrılmak istiyor. Bu sezon 14 maçta 2 gol atıp, 1 asist yapabilen yıldız forvetin yeniden çıkış yapabileceği bir kulüp aradığı bildirildi. Kolo Muani'nin G.Saray'a gitmeye sıcak baktığı da dile getirildi.

KADROYA GİREMEDİ

Kolo Muani, PSG'de son 2 lig maçında kadroya dahi giremedi. En son 6 Aralık'taki Auxerre maçında 28 dakika süre alan 26 yaşındaki forvet, daha sonra forma giyemedi. Kolo Muani'nin PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin planlarında olmadığı bildirildi.

PREMIER LİG'DEN TEKLİF

Georges Mikaudatze için İngiltere Premier Lig kulüplerinin takipte olduğu bildirildi. Gürcü golcü için Premier Lig ekiplerinin Mikaudatze'ye teklif götürdüğü kaydedildi. 24 yaşındaki Gürcü forvet bu sezon Olympique Lyon formasıyla Ligue 1'de 15 maçta 4 gol attı, 1 asist yaptı.