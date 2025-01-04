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Haberler Galatasaray Galatasaray 2-1 Göztepe FK | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Galatasaray 2-1 Göztepe FK | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe FK'ya karşı 2-1 galip geldi ve namağlup yükselişini sürdürdü. İşte maçın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 18:54 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 21:19
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Galatasaray 2-1 Göztepe FK | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar, Göztepe FK karşısında hata yapmadı ve mücadeleyi 2-1 kazandı. İşte maçtan önemli dakikalar...

ABDÜLKERİM'E MAÇ ÖNCESİ PLAKET

Sarı kırmızılı forma ile 100. maçına çıkan Abdülkerim Bardakcı'ya Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk tarafından plaket ve kendisine özel hazırlanan forma hediye edildi.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray, dakika 8'de kullandığı kornerde Kaan Ayhan'a yapılan müdahale sonucu penaltı kazandı. Osimhen penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başardı.

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GÖZTEPE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Göztepe FK, dakika 27'de maçtaki ilk isabetli şutunda Romulo ile beraberlik golünü buldu ve skor 1-1 oldu. Bu sezon Fenerbahçe karşısında 1 gol, Beşiktaş karşısında 2 asist kaydeden Romulo, RAMS Park'ta da fileleri havalandırarak üç büyüklere karşı oynanan maçların hepsinde sahneye çıkmayı başardı.

GALATASARAY İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

Mücadelenin 42. dakikasında Ismail Jakobs'un ters vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

DEVRE ARASI: GALATASARAY 1-1 GÖZTEPE FK

RAMS Park'taki dev mücadelenin ilk yarısı Osimhen ve Romulo'nun karşılıklı golleri ile tamamlandı.

YUNUS AKGÜN TEKRAR SAHNEDE

Yunus Akgün, 61. dakikada Göztepe filelerini havalandırarak Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Yunus, bu golü ile birlikte son 4 maçında 4 gol / 4 asist rakamlarına ulaştı.

GOLE OFSAYT ENGELİ

Galatasaray'ın dakika 80'de Torreira ile bulduğu gol ofsayta takıldı.

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MAÇ SONUCU: GALATASARAY 2-1 GÖZTEPE FK

10 dakika uzatmaya giden maç, 2-1 Galatasaray'ın galibiyeti ile sonuçlandı ve sarı kırmızılılar 2025'e 5 puanla başladı. Cimbom, galibiyeti taraftarları ile kutladı.

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