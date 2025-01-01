Galatasaray'dan Manisa FK'nın genç yıldızına kanca!

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluk ve formasına 5'inci yıldızı takmak için mücadele eden namağlup lider Galatasaray'ın 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün genç yıldız adayı Kerem Arık'ı kadrosuna katacağı iddia edildi. Manisa FK altyapısında yetişerek U18 Milli Takım'da da forma giyen 17 yaşındaki İzmirli futbolcu Kerem, bu sezon 1'inci Lig'de 3 maçta görev yaptı. Geçen sezon mart ayında profesyonel yapılan Kerem Arık'ın Manisa temsilcisiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.