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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Manisa FK'nın genç yıldızına kanca!

Galatasaray'dan Manisa FK'nın genç yıldızına kanca!

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da forma giyen Kerem Arık'ı kadrosuna katacağı iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 16:12
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Galatasaray'dan Manisa FK'nın genç yıldızına kanca!

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluk ve formasına 5'inci yıldızı takmak için mücadele eden namağlup lider Galatasaray'ın 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün genç yıldız adayı Kerem Arık'ı kadrosuna katacağı iddia edildi. Manisa FK altyapısında yetişerek U18 Milli Takım'da da forma giyen 17 yaşındaki İzmirli futbolcu Kerem, bu sezon 1'inci Lig'de 3 maçta görev yaptı. Geçen sezon mart ayında profesyonel yapılan Kerem Arık'ın Manisa temsilcisiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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