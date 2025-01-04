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Haberler Galatasaray Göztepe'den Galatasaray'a flaş gönderme: Bir kişi eksik olmuş!

Göztepe'den Galatasaray'a flaş gönderme: Bir kişi eksik olmuş!

Göztepe Kulübü, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri Süper Lig 18. hafta maçı sonrası rakibin yaptığı paylaşıma gönderme yaptı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 23:04
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Göztepe'den Galatasaray'a flaş gönderme: Bir kişi eksik olmuş!

RAMS Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 yendiği Süper Lig 18. hafta maçında Galatasaray'a verilen penaltı ve Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı çıkması sonrası maçın hakemi Alper Akarsu eleştiri oklarının hedefine konmuştu.

G.SARAY'DAN PAYLAŞIM

Mücadele sonrası, Göztepe'nin 3 Ocak'ta paylaştığı yapay zekayla hazırlanan maç önü videosuna yanıt olarak Galatasaray, "İstanbul güvende, rahat olun." paylaşımı yaptı.

GÖZTEPE'DEN GÖNDERME GECİKMEDİ

Göztepe, Galatasaray'ın paylaşımına, görselde kullandığı Mertens, Osimhen ve Yunus Akgün'ün yanına hakem Alper Akarsu'yu da ekleyerek "1 kişi eksik kalmış!" yazarak göndermede bulundu.

İşte Göztepe'nin paylaşımı:

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