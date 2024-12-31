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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Victor Nelsson gelişmesi

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Victor Nelsson gelişmesi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Victor Nelsson'un geleceği merak ediliyor. Buruk'un, "İdman performansına bakacağım" dediği Danimarkalı stoper için transfer iddiaları sürüyor. İşte Victor Nelsson'da son gelişmeler... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 10:28
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Victor Nelsson gelişmesi

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan isimlerden birisi de Victor Nelsson...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Victor Nelsson gelişmesi

Okan Buruk, Danimarkalı yıldız için yaptığı açıklamada, "Ayın 13'üne kadar bir süremiz var.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Victor Nelsson gelişmesi

Ondan sonra da ayrılmak mı istiyor, kalmak mı istiyor onu konuşmamız gerekiyor. Antrenman performansını biraz daha yukarı çekmesini istiyorum" demişti.

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