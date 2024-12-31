TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Victor Nelsson gelişmesi
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Victor Nelsson'un geleceği merak ediliyor. Buruk'un, "İdman performansına bakacağım" dediği Danimarkalı stoper için transfer iddiaları sürüyor. İşte Victor Nelsson'da son gelişmeler... | GALATASARAY HABERLERİ
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Bu sözlerin ardından Nelsson'un idmanlarda nasıl bir performans vereceği merak konusu.
Eğer bir düzelme olmazsa tecrübeli stoperle ayrılık süreci başlayacak.
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