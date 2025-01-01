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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e yeni sözleşme! İşte yapılan teklifler

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e yeni sözleşme! İşte yapılan teklifler

Yeni sezonda Galatasaray'ın yükselen yıldızları olan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetimin iki ismi de takımda tutmak istediği ve yeni sözleşme teklifi yaptığı iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 11:58
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e yeni sözleşme! İşte yapılan teklifler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e yeni sözleşme! İşte yapılan teklifler

Ligde an itibarıyla zirvedeki en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde 8 puanlık farkla lider konumda olan sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde galip gelerek şampiyonluk yolunda bir maçı daha kayıpsız geçmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e yeni sözleşme! İşte yapılan teklifler

Öte yandan ocak ayı transfer dönemine sayılı günler kala stoper ve forvet hattı için çalışmalarını sürdüren Cimbom'da iç transferde yaşananlar da merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e yeni sözleşme! İşte yapılan teklifler

Son olarak Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e yeni sözleşme! İşte yapılan teklifler

ASLAN BARIŞ VE YUNUS'LA UZATIYOR

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, yükselen yıldızları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e zamlı sözleşme teklifi yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e yeni sözleşme! İşte yapılan teklifler

Yıllık 1.5 milyon euro civarında ücret kazanan Barış'ın mukavelesi 2027'de sona erecek. Aslan, bu süreyi 1 yıl daha uzatıp maaşına her bir sezon için 250 bin euroluk zam yapacak. Milli yıldız bu teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e yeni sözleşme! İşte yapılan teklifler

Yunus'un mukavelesi ise 2026'da bitecek. 20 milyon TL civarında ücret alan Akgün'ün kazancı 50 milyon liraya yükseltilecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e yeni sözleşme! İşte yapılan teklifler

İki oyuncunun da yuvada kalmak istediği ve imzaların kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e yeni sözleşme! İşte yapılan teklifler

Barış Alper Yılmaz bu sezon çıktığı 24 maçta 9 gol 1 asistlik performans sergiledi. Yunus Akgün ise 23 maça çıkarken takımına 10 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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