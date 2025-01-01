TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e yeni sözleşme! İşte yapılan teklifler
Yeni sezonda Galatasaray'ın yükselen yıldızları olan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetimin iki ismi de takımda tutmak istediği ve yeni sözleşme teklifi yaptığı iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Son olarak Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
ASLAN BARIŞ VE YUNUS'LA UZATIYOR
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, yükselen yıldızları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e zamlı sözleşme teklifi yaptı.
Yıllık 1.5 milyon euro civarında ücret kazanan Barış'ın mukavelesi 2027'de sona erecek. Aslan, bu süreyi 1 yıl daha uzatıp maaşına her bir sezon için 250 bin euroluk zam yapacak. Milli yıldız bu teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor.
Yunus'un mukavelesi ise 2026'da bitecek. 20 milyon TL civarında ücret alan Akgün'ün kazancı 50 milyon liraya yükseltilecek.
İki oyuncunun da yuvada kalmak istediği ve imzaların kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.
Barış Alper Yılmaz bu sezon çıktığı 24 maçta 9 gol 1 asistlik performans sergiledi. Yunus Akgün ise 23 maça çıkarken takımına 10 gol 6 asistlik katkı sağladı.
DİĞER