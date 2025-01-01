TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e yeni sözleşme! İşte yapılan teklifler

Son olarak Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Yıllık 1.5 milyon euro civarında ücret kazanan Barış'ın mukavelesi 2027'de sona erecek. Aslan, bu süreyi 1 yıl daha uzatıp maaşına her bir sezon için 250 bin euroluk zam yapacak. Milli yıldız bu teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor.