TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan sağ beke iki sürpriz aday!
Gerek Trendyol Süper Lig'de gerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Cimbom'da son olarak sağ bek mevkisi için gündeme 2 sürpriz isim geldi. İşte o adaylar...
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Nijerya Milli Takımı'nda da oynayan Aina, bu sezon Premier Lig'de 19 maça çıktı ve 2 gol attı.
Nottingham Forest'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ola Aina, Nijerya Milli Takımı'nda Victor Osimhen'le beraber oynuyor.
Ola Aina savunmada sol bek mevkiinde de forma giyebiliyor.
Öte yandan Aslan'ın listesindeki bir diğer sağ bek adayı Milan Van Ewijk ise Championship'te bu sezon 26 maça çıktı, 1 gol atıp 1 asist yaptı.
Hollandalı futbolcunun Coventry City ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
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