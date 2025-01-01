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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan sağ beke iki sürpriz aday!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan sağ beke iki sürpriz aday!

Gerek Trendyol Süper Lig'de gerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Cimbom'da son olarak sağ bek mevkisi için gündeme 2 sürpriz isim geldi. İşte o adaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan sağ beke iki sürpriz aday!

Ara transfer döneminde kadrosuna bir sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da iki sürpriz isim öne çıktı.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan sağ beke iki sürpriz aday!

Sarı-kırmızılılar Coventry City'den 24 yaşındaki Milan Van Ewjik ve Nottingham Forest'te forma giyen 28 yaşındaki Ola Aina ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan sağ beke iki sürpriz aday!

İki sağ beki listeye dahil eden Galatasaray'da Ola Aina ismi bir adım önde duruyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan sağ beke iki sürpriz aday!

Nijerya Milli Takımı'nda da oynayan Aina, bu sezon Premier Lig'de 19 maça çıktı ve 2 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan sağ beke iki sürpriz aday!

Nottingham Forest'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ola Aina, Nijerya Milli Takımı'nda Victor Osimhen'le beraber oynuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan sağ beke iki sürpriz aday!

Ola Aina savunmada sol bek mevkiinde de forma giyebiliyor.

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