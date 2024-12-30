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Haberler Galatasaray Yeniden Sainz

Yeniden Sainz

Galatasaray yönetimi sezon başında da gündeme gelen Norwich City’nin sol kanadı Borja Sainz için yeniden nabız yokladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Yeniden Sainz

Ara transfer döneminde eksik bölgelerini belirleyen ve bu bölgeler için arayışlarını sürdüren G.Saray'da bir dönem ülkemizde de forma giyen Borja Sainz'in ismi yeniden gündeme geldi. Daha önce Giresun'da bir sezon geçiren başarılı sol kanat oyuncusu için yeniden harekete geçildi. Jhon Arias ismini arka plana atan Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği 23 yaşındaki İspanyol yıldız için yönetimi vites yükseltti.

15 GOLLE KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEDE

İNGİLİZ basınına göre Gabriel Sara'nın eski takım arkadaşını isteyen G.Saray, sezon başında olduğu gibi ara dönemde de ilgisini sürdürüyor. Kanatta görev almasına rağmen attığı 15 golle İngiltere Championship'te açık ara gol krallığı koltuğunda oturan Sainz için şartlar zorlanacak. Daha önce Rashica ve Sara'yı da Norwich City'den transfer eden sarı-kırmızılılar ile İngiliz kulübü arasında iyi bir ilişki bulunuyor.

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