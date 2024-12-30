TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Borja Sainz! Şartlar zorlanacak
Galatasaray, ocak ayında hücum bölgesine bir takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda gündemine yeniden bir dönem Süper Lig'de Giresunspor forması giymiş Borja Sainz'ı aldığı öğrenildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği İspanyol futbolcu için şartların zorlanacağı belirtildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Ocak ayında hücum bölgesine bir takviye yapmak isteyen Aslan, son olarak transfer gündemine yeniden o ismi aldı.
CİMBOM'DAN SAINZ HAMLESİ
Eksik bölgelerini belirleyen ve bu bölgeler için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da bir dönem ülkemizde de forma giyen Borja Sainz'in ismi yeniden gündeme geldi. Daha önce Giresun'da bir sezon geçiren başarılı sol kanat oyuncusu için yeniden harekete geçildi.
Jhon Arias ismini arka plana atan Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği 23 yaşındaki İspanyol yıldız için sarı-kırmızılı yönetim vites yükseltti.
15 GOLLE KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEDE
İngiliz basınına göre Gabriel Sara'nın eski takım arkadaşını isteyen Galatasaray, sezon başında olduğu gibi ara dönemde de ilgisini sürdürüyor.
Kanatta görev almasına rağmen attığı 15 golle İngiltere Championship'te açık ara gol krallığı koltuğunda oturan Sainz için şartlar zorlanacak.
Daha önce Rashica ve Sara'yı da Norwich City'den transfer eden sarı-kırmızılılar ile İngiliz kulübü arasında iyi bir ilişki bulunuyor.
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