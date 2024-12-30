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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Borja Sainz! Şartlar zorlanacak

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Borja Sainz! Şartlar zorlanacak

Galatasaray, ocak ayında hücum bölgesine bir takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda gündemine yeniden bir dönem Süper Lig'de Giresunspor forması giymiş Borja Sainz'ı aldığı öğrenildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği İspanyol futbolcu için şartların zorlanacağı belirtildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 13:46
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Borja Sainz! Şartlar zorlanacak

Trendyol Süper Lig'de verilen 1 haftalık aranın ardından Galatasaray, 18. haftada 4 Ocak Cumartesi günü sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Borja Sainz! Şartlar zorlanacak

Sarı-kırmızılılar, zirvedeki en yakın rakipleri Fenerbahçe'yle aralarında olan 8 puanlık farkı korumak ve şampiyonluk yarışında kayıp yaşamdan yoluna devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Borja Sainz! Şartlar zorlanacak

Öte yandan Cimbom'da ara transfer dönemine sayılı günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Borja Sainz! Şartlar zorlanacak

Ocak ayında hücum bölgesine bir takviye yapmak isteyen Aslan, son olarak transfer gündemine yeniden o ismi aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Borja Sainz! Şartlar zorlanacak

CİMBOM'DAN SAINZ HAMLESİ

Eksik bölgelerini belirleyen ve bu bölgeler için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da bir dönem ülkemizde de forma giyen Borja Sainz'in ismi yeniden gündeme geldi. Daha önce Giresun'da bir sezon geçiren başarılı sol kanat oyuncusu için yeniden harekete geçildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Borja Sainz! Şartlar zorlanacak

Jhon Arias ismini arka plana atan Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği 23 yaşındaki İspanyol yıldız için sarı-kırmızılı yönetim vites yükseltti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Borja Sainz! Şartlar zorlanacak

15 GOLLE KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEDE

İngiliz basınına göre Gabriel Sara'nın eski takım arkadaşını isteyen Galatasaray, sezon başında olduğu gibi ara dönemde de ilgisini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Borja Sainz! Şartlar zorlanacak

Kanatta görev almasına rağmen attığı 15 golle İngiltere Championship'te açık ara gol krallığı koltuğunda oturan Sainz için şartlar zorlanacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Borja Sainz! Şartlar zorlanacak

Daha önce Rashica ve Sara'yı da Norwich City'den transfer eden sarı-kırmızılılar ile İngiliz kulübü arasında iyi bir ilişki bulunuyor.

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