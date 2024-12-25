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Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan nihai karar: Yunus Akgün'ün transferiyle ilgili özel istekte bulundu!

Okan Buruk'tan nihai karar: Yunus Akgün'ün transferiyle ilgili özel istekte bulundu!

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Yunus Akgün için son karar alındı. Okan Buruk, 24 yaşındaki oyuncu için yönetimden özel bir talepte bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 11:07
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Okan Buruk'tan nihai karar: Yunus Akgün'ün transferiyle ilgili özel istekte bulundu!

Üst düzey Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Yunus Akgün için Okan Buruk, transferle ilgili kararını verdi.

Okan Buruk'tan nihai karar: Yunus Akgün'ün transferiyle ilgili özel istekte bulundu!

Bu sezon Galatasaray'ın en dikkat çeken oyuncularından biri haline gelen Yunus Akgün, takımının zaferlerinde kilit bir rol oynuyor.

Okan Buruk'tan nihai karar: Yunus Akgün'ün transferiyle ilgili özel istekte bulundu!

Değerini her geçen gün arttıran 24 yaşındaki oyuncunun satışına, Okan Buruk'tan onay gelmedi.

Okan Buruk'tan nihai karar: Yunus Akgün'ün transferiyle ilgili özel istekte bulundu!

Okan Buruk, Milliyet'te yer alan habere göre, yönetimden Yunus Akgün'e yapılan tekliflerin göz ardı edilmesini talep etti.

Okan Buruk'tan nihai karar: Yunus Akgün'ün transferiyle ilgili özel istekte bulundu!

Yönetimin bu yüzden Yunus Akgün'ü satmayı planlamadığı ve yakın zamanda futbolcuyla yeni bir sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

Okan Buruk'tan nihai karar: Yunus Akgün'ün transferiyle ilgili özel istekte bulundu!

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta sahaya çıktı.

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