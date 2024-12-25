Okan Buruk'tan nihai karar: Yunus Akgün'ün transferiyle ilgili özel istekte bulundu!
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Yunus Akgün için son karar alındı. Okan Buruk, 24 yaşındaki oyuncu için yönetimden özel bir talepte bulundu.
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Okan Buruk, Milliyet'te yer alan habere göre, yönetimden Yunus Akgün'e yapılan tekliflerin göz ardı edilmesini talep etti.
Yönetimin bu yüzden Yunus Akgün'ü satmayı planlamadığı ve yakın zamanda futbolcuyla yeni bir sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.
Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta sahaya çıktı.
Milli futbolcu, bu maçlarda 10 gol ve 6 asistle takıma önemli bir skor katkısı sağladı.
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